「紅潮」難撼動 民主黨續掌控紐約州議會

在63席的州參議會，民主黨已經宣布確保至少40席。(美聯社)

紐約州議會改選結束，和州長選舉結果相似，雖然共和黨 的席位有小幅增加、還有數個席位勝負未分，但整體逆襲的「紅潮」並未出現，民主黨 仍然牢牢掌控州眾議會的絕對優勢，在州參議會也已確保至少40席。

在63席的州參議會，民主黨已經宣布確保至少40席，但少於目前掌握的43席，因還有幾個席位勝負未分；其中包括含布碌崙華社(布魯克林)的第49選區，華裔 民主黨候選人曲怡文僅領先共和黨拉貝拉(Vito J. LaBella)200多票，得票差距不過0.6%；共和黨方面則成功奪下長島和哈德遜河谷兩個原屬民主黨的席位，能否阻止民主黨獲得42席的三分之二多數尚未可知。

州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)聲明表示，「選民已經用選票發聲，再一次讓民主黨在州參議會占據優勢；現在國家面臨前所未有的形勢，選民明白州參議會過去能、未來也將繼續做出有意義的成績。」

而在眾議會，共和黨預計可在紐約市反轉多個長期被民主黨控制的席位，包括深耕華裔社區多年的布碌崙第49選區現任州眾議員白彼得(Peter Abbate)，預計將被華裔共和黨鄭永佳擊敗；目前雖然部分席位仍在計票中，但預計共和黨無力衝擊民主黨三分之二的絕對多數。

民主黨已經連續掌控州眾議會近50年，同時掌握州長職位近16年；自2018年民主黨奪回州參議會的控制權，兩會就一直牢牢掌握在民主黨人手中，讓民主黨人得以推動各項進步派理念，包括保護墮胎權、應對氣候變遷、提供更多可負擔住房以及放鬆保釋法規等。