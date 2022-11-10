我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉還沒分出勝負 參院「關鍵3州」選戰激烈

夢醒天安門：趙紫陽秘書鮑彤逝世 軟禁一生的「罪犯編號8901」

「紅潮」難撼動 民主黨續掌控紐約州議會

記者和釗宇／紐約報導
在63席的州參議會，民主黨已經宣布確保至少40席。(美聯社)
在63席的州參議會，民主黨已經宣布確保至少40席。(美聯社)

紐約州議會改選結束，和州長選舉結果相似，雖然共和黨的席位有小幅增加、還有數個席位勝負未分，但整體逆襲的「紅潮」並未出現，民主黨仍然牢牢掌控州眾議會的絕對優勢，在州參議會也已確保至少40席。

在63席的州參議會，民主黨已經宣布確保至少40席，但少於目前掌握的43席，因還有幾個席位勝負未分；其中包括含布碌崙華社(布魯克林)的第49選區，華裔民主黨候選人曲怡文僅領先共和黨拉貝拉(Vito J. LaBella)200多票，得票差距不過0.6%；共和黨方面則成功奪下長島和哈德遜河谷兩個原屬民主黨的席位，能否阻止民主黨獲得42席的三分之二多數尚未可知。

州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)聲明表示，「選民已經用選票發聲，再一次讓民主黨在州參議會占據優勢；現在國家面臨前所未有的形勢，選民明白州參議會過去能、未來也將繼續做出有意義的成績。」

而在眾議會，共和黨預計可在紐約市反轉多個長期被民主黨控制的席位，包括深耕華裔社區多年的布碌崙第49選區現任州眾議員白彼得(Peter Abbate)，預計將被華裔共和黨鄭永佳擊敗；目前雖然部分席位仍在計票中，但預計共和黨無力衝擊民主黨三分之二的絕對多數。

民主黨已經連續掌控州眾議會近50年，同時掌握州長職位近16年；自2018年民主黨奪回州參議會的控制權，兩會就一直牢牢掌握在民主黨人手中，讓民主黨人得以推動各項進步派理念，包括保護墮胎權、應對氣候變遷、提供更多可負擔住房以及放鬆保釋法規等。

民主黨 共和黨 華裔

上一則

紐約客對地鐵槍手有偏見？辯護律師要求移至芝加哥續審

下一則

17部台灣新浪潮電影經典 11至24日紐約上映

延伸閱讀

期中選舉還沒分出勝負 參院「關鍵3州」選戰激烈

期中選舉還沒分出勝負 參院「關鍵3州」選戰激烈
「美國好日子」拜登對選舉結果振奮 打算與共和黨合作

「美國好日子」拜登對選舉結果振奮 打算與共和黨合作
選民不滿拜登也不願擁抱川普 共和黨近30年最差表現

選民不滿拜登也不願擁抱川普 共和黨近30年最差表現
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

熱門新聞

死者周麗絲。(本報檔案照)

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

2022-11-04 09:45
受害的華人家庭住戶日前集體抗議。(本報檔案照)

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

2022-11-03 07:20
史島婦人落入彩票騙局，被騙7萬5000元。(警方提供)

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

2022-11-07 10:33
紐約僑領安全忠法院申請保釋被拒。(本報檔案照)

紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回

2022-11-02 10:12
蔡亨利日前在地鐵站內被劫，他回憶當時的驚險時刻。(取自@tmstoomuchswag的Instagram)

紐約地鐵遭群毆、搶劫 華裔網紅：全車多人目擊 無人阻止

2022-11-09 09:25
羅保華為給家人更好的生活來美打工，半年後卻被診斷罹患肝癌末期。(本報檔案照)

圓癌逝華女遺願 骨灰將返中與家人團聚

2022-11-06 01:30

超人氣

更多 >
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席
胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局
暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替