李榮恩當選州眾議員 華埠慶功

李榮恩(右二)與到場賓客合影。(記者許君達╱攝影)

8日普選結束，開票當夜，包含華埠 的州眾議員65選區民主黨 籍韓裔當選人李榮恩(Grace Lee)，在茂比利街舉辦勝選派對。市議員馬泰(Christopher Marte)及同日勝選的州參議員卡范納(Brian Kavanagh)出席祝賀。

李榮恩說，在選舉中勝出只是漫長征途的第一步，未來還有很長的路要走。議員與選民之間，應該是一種親密的戰友關係，議員必須要讓選民的聲音得到迴響。

這是李榮恩第二次挑戰該職位。由於今年本選區議員牛毓琳不再競選連任，李榮恩得到包括紐約中華總商會榮譽董事長、民主黨65區黨代表于金山等在內的華社人士背書，一路過關斬將成功當選。

紐約安良工商總會會長江雋嵐表示，李榮恩能真正下沉到社區內部聽取民意，這讓他樂於把信任投注給她。前美國酒店華裔協會主席黃華清認為，華人社區選出一位亞裔 民代固然很有意義，而更重要的則是這位民代要在社區有能見度，既讓選民了解其的政見，也能讓選民感受到這個人在為他們做事。