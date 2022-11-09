我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨再搶下關鍵一席 費特曼擊敗奧茲當選賓州參議員

紐約「紅潮」未現 霍楚當選州長 民主黨大獲全勝

李榮恩當選州眾議員 華埠慶功

記者許君達╱紐約即時報導
李榮恩(右二)與到場賓客合影。(記者許君達╱攝影)
李榮恩(右二)與到場賓客合影。(記者許君達╱攝影)

8日普選結束，開票當夜，包含華埠的州眾議員65選區民主黨籍韓裔當選人李榮恩(Grace Lee)，在茂比利街舉辦勝選派對。市議員馬泰(Christopher Marte)及同日勝選的州參議員卡范納(Brian Kavanagh)出席祝賀。

李榮恩說，在選舉中勝出只是漫長征途的第一步，未來還有很長的路要走。議員與選民之間，應該是一種親密的戰友關係，議員必須要讓選民的聲音得到迴響。

這是李榮恩第二次挑戰該職位。由於今年本選區議員牛毓琳不再競選連任，李榮恩得到包括紐約中華總商會榮譽董事長、民主黨65區黨代表于金山等在內的華社人士背書，一路過關斬將成功當選。

紐約安良工商總會會長江雋嵐表示，李榮恩能真正下沉到社區內部聽取民意，這讓他樂於把信任投注給她。前美國酒店華裔協會主席黃華清認為，華人社區選出一位亞裔民代固然很有意義，而更重要的則是這位民代要在社區有能見度，既讓選民了解其的政見，也能讓選民感受到這個人在為他們做事。

李榮恩是監獄和遊民所落戶華埠計畫的堅定反對者，亦支持保留特殊高中入學考試。此外，她的政治承諾也包括改善公共安全、制止仇亞犯罪、協助小商家獲得更多政府補助與經費等本地亞裔社區關注的議題。

李榮恩宣布勝選。(記者許君達╱攝影)
李榮恩宣布勝選。(記者許君達╱攝影)

華埠 亞裔 民主黨

上一則

治安不靖 華社投票站 「李修頓」人氣高

延伸閱讀

4華裔當選伊州眾議員 普立茲克連任州長

4華裔當選伊州眾議員 普立茲克連任州長
牛毓琳承認敗選 不尋求勞工家庭黨提名戰普選

牛毓琳承認敗選 不尋求勞工家庭黨提名戰普選
第10選區國會議員初選 牛毓琳認輸 放棄尋求勞工家庭黨提名戰普選

第10選區國會議員初選 牛毓琳認輸 放棄尋求勞工家庭黨提名戰普選
紐約客談／布碌崙真能選出華裔市議員？

紐約客談／布碌崙真能選出華裔市議員？
紐約初選不敵「鈔能力」 牛毓琳或11月再戰

紐約初選不敵「鈔能力」 牛毓琳或11月再戰

熱門新聞

死者周麗絲。(本報檔案照)

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

2022-11-04 09:45
受害的華人家庭住戶日前集體抗議。(本報檔案照)

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

2022-11-03 07:20
紐約僑領安全忠法院申請保釋被拒。(本報檔案照)

紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回

2022-11-02 10:12
史島婦人落入彩票騙局，被騙7萬5000元。(警方提供)

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

2022-11-07 10:33
小房東指，為追討房租已訪多位民代，未得到明確回覆，只能每周在法院外舉牌，表達不滿。(記者牟蘭╱攝影)

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

2022-11-01 10:40
一名亞裔高中生日前在Proctor高中上學期間，與另一名非洲裔同學在發生衝突，被對方用小刀刺傷背部與胳膊。(擷取自視頻)

紐約上州亞裔生在校被刺多刀 非裔同學涉企圖攻擊被捕

2022-11-01 17:33

超人氣

更多 >
20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨199席 民主黨168席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨199席 民主黨168席
好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼

好市多11月上架新品 這10款值得多看一眼
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨21席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨21席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨47席 民主黨46席