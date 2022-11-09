霍楚成功連任紐約州長 李修頓未認輸

霍楚(左)與副州長戴加多宣告勝利。(讀者提供)

紐約州 普選8日舉行，現任州長霍楚 (Kathy Hochul)宣布成功連任，戰勝共和黨州長候選人李修頓(Lee Zeldin)，以53.36％得票率攜副州長戴加多(Antonio Delgado)提前宣告勝利。李修頓並未認輸，表示要等剩餘150萬選票完成計算。

華人挺霍楚：對移民幫助良多

霍楚在慶功晚會表示，「我不為創造歷史，只為帶來不同。」她承諾助紐約州重振輝煌，不再製造仇恨和隔閡，而是以慈悲和尊重，團結從疫情恢復。

霍楚向台下支持者致謝。(記者張心╱攝影)

當晚，聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)率先登台宣布成功連任，也成為首位五連任、來自紐約的參議員。隨後，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)也宣布勝出，感謝支持者的信任，承諾將繼續維護正義和民主，「尤其為女性權益、稅收、遊民而戰，特別是治安，有太多選民關心此議題。」

華社支持者出席霍楚慶功晚會。(讀者提供)

為了鞏固民主黨在紐約州的支持率，選前一周，總統拜登(Joe Biden)、副總統賀錦麗(Kamala Harris)、前總統柯林頓(Bill Clinton)、前國務卿喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)等民主黨「大佬」，先後到訪紐約為霍楚背書拉票。

不少霍楚的華人支持者出席慶功晚會，包含上海同鄉會會長沈珺、美國紐約樂清同鄉會會長陳志斌、北美亞裔共創會主席黃晟、大紐約區僑界急難救助協會會長王寶銘、亞太公共事務聯盟紐約分會會長王曉薇等，指民主黨對底層老百姓照顧頗多，對移民也提供很多幫助。

華人挺李修頓：安全與教育 公平

李修頓在9日凌零2時剛過與在場等候三小時的支持者見面，他登台感謝眾人貢獻，再次強調公共安全以及司法改革的重要性，但表示要等未計選票完成清點。

李修頓(左)與副州長搭檔艾麗生(Alison Esposito)謝票。(美聯社)

數百名支持者則早早在曼哈頓中城42街的Cipriani宴會廳外排起長隊，一直到晚10時左右人群越聚越多；支持者身穿紅色服飾，戴李修頓競選宣傳物，儘管落開票後一直處於劣勢，但熱情不減，大談「紐約的紅色風暴」將近。

在過去18個月的競選拉票中，李修頓曾多次到法拉盛、布碌崙(布魯克林)與曼哈頓華埠等地聆聽商民的意見，了解社區的擔憂，承諾上任第一天就解雇曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)，並終止保釋金改革法等。

亞潮聯盟(Asian Wave Alliance)、教育維權組織PlaceNYC共同創辦人朱雅婷當晚也出席，她從競選初期便支持李修頓，相信李修頓能為紐約帶來真正的改變，指李修頓保護特殊高中，讓孩子有平等的機會接受高品質教育，也是吸引許多華裔支持原因。

家住長島的退休警員陳肯尼表示，紐約州需要重建安全街道與公平教育機會，想實現美國夢，先要敢走上街頭，安全搭地鐵，而不是讓這裡變成犯罪天堂；因為不管誰當選，長遠來看保護守法居民，將罪犯繩之以法都是正義之道。