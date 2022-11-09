霍楚成功連任紐約州長 李修頓未認輸
紐約州普選8日舉行，現任州長霍楚(Kathy Hochul)宣布成功連任，戰勝共和黨州長候選人李修頓(Lee Zeldin)，以53.36％得票率攜副州長戴加多(Antonio Delgado)提前宣告勝利。李修頓並未認輸，表示要等剩餘150萬選票完成計算。
華人挺霍楚：對移民幫助良多
霍楚在慶功晚會表示，「我不為創造歷史，只為帶來不同。」她承諾助紐約州重振輝煌，不再製造仇恨和隔閡，而是以慈悲和尊重，團結從疫情恢復。
當晚，聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)率先登台宣布成功連任，也成為首位五連任、來自紐約的參議員。隨後，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)也宣布勝出，感謝支持者的信任，承諾將繼續維護正義和民主，「尤其為女性權益、稅收、遊民而戰，特別是治安，有太多選民關心此議題。」
為了鞏固民主黨在紐約州的支持率，選前一周，總統拜登(Joe Biden)、副總統賀錦麗(Kamala Harris)、前總統柯林頓(Bill Clinton)、前國務卿喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)等民主黨「大佬」，先後到訪紐約為霍楚背書拉票。
不少霍楚的華人支持者出席慶功晚會，包含上海同鄉會會長沈珺、美國紐約樂清同鄉會會長陳志斌、北美亞裔共創會主席黃晟、大紐約區僑界急難救助協會會長王寶銘、亞太公共事務聯盟紐約分會會長王曉薇等，指民主黨對底層老百姓照顧頗多，對移民也提供很多幫助。
華人挺李修頓：安全與教育公平
李修頓在9日凌零2時剛過與在場等候三小時的支持者見面，他登台感謝眾人貢獻，再次強調公共安全以及司法改革的重要性，但表示要等未計選票完成清點。
數百名支持者則早早在曼哈頓中城42街的Cipriani宴會廳外排起長隊，一直到晚10時左右人群越聚越多；支持者身穿紅色服飾，戴李修頓競選宣傳物，儘管落開票後一直處於劣勢，但熱情不減，大談「紐約的紅色風暴」將近。
在過去18個月的競選拉票中，李修頓曾多次到法拉盛、布碌崙(布魯克林)與曼哈頓華埠等地聆聽商民的意見，了解社區的擔憂，承諾上任第一天就解雇曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)，並終止保釋金改革法等。
亞潮聯盟(Asian Wave Alliance)、教育維權組織PlaceNYC共同創辦人朱雅婷當晚也出席，她從競選初期便支持李修頓，相信李修頓能為紐約帶來真正的改變，指李修頓保護特殊高中，讓孩子有平等的機會接受高品質教育，也是吸引許多華裔支持原因。
家住長島的退休警員陳肯尼表示，紐約州需要重建安全街道與公平教育機會，想實現美國夢，先要敢走上街頭，安全搭地鐵，而不是讓這裡變成犯罪天堂；因為不管誰當選，長遠來看保護守法居民，將罪犯繩之以法都是正義之道。
紐約同源會會長黃友興、創會會長陳慧華，紐約居民聯盟創辦人臧東慧、美國紐約中美商會創會會長傅林敏芝與中美商會會長江錦鑫等也到場支持。
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