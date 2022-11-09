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紐約「紅潮」未現 霍楚當選州長 民主黨大獲全勝

舒默連任 紐約民主黨全面領先

記者和釗宇／紐約報導
霍楚(中)8日與同黨兩位候選人至社區拜票。(美聯社)
霍楚(中)8日與同黨兩位候選人至社區拜票。(美聯社)

紐約州各級民代普選8日落下帷幕，截至晚10時，民主黨受益於高投票率全面領先；根據州選舉委員會數據，現任紐約州長霍楚(Kathy Hochul)以64%對36%暫時領先共和黨候選人李修頓(Lee Zeldin)；同時，現任聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)確定連任，在州檢察長、州主計長等州級崗位，民主黨候選人也保持領先。

紐約州是民主黨大本營，民主黨註冊選民數量是共和黨的近三倍，但近一年以來嚴重的犯罪問題讓不少溫和派民主黨選民失望，也讓今年的州長選戰成為近20年來競爭最為激烈的一次；州長霍楚原本有希望以較大優勢獲勝，但難擋李修頓在犯罪問題上不斷發難，隨著普選日的臨近，各項民調顯示霍楚的領先優勢已經縮水至個位數。

此前有分析預計，只要李修頓在紐約市拿到30%的選票，就有可能獲勝，但若紐約市投票率較高則對共和黨不利；選舉委員會數據顯示，紐約市選舉日投票人數極有可能超過150萬人，加上43萬提前投票選民和選舉日前寄到的22萬不在籍選票，總票數可能已超過200萬人；而在歷史上紐約市投票人數超過150萬人的州長競選中，民主黨僅在1994年敗北一次。

根據選舉委員會數據，截至晚10時開出的27%的選票中，霍楚以64.2%對35.8%的得票率暫時領先李修頓的；而在紐約市，霍楚以70%對30%暫時領先。

同時，州檢察長詹樂霞(Letitia James)以64%對36%暫時領先共和黨對手亨利(Michael Henry)，州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)以65%對35%領先共和黨籍華爾街人士羅德里格斯(Paul Rodriguez)，國會參議員舒默(Chuck Schumer)則以67.5%對32.1%戰勝非洲裔電視新聞Newsmax前主播皮尼昂(Joe Pinion)。

在幾個華裔社區所在選區，民主黨候選人保持全面優勢；其中，代表皇后區法拉盛等地區的孟昭文以65.01%對35%的得票率擊敗對手施米契(Thomas Zmich，前譯茲米奇)，代表曼哈頓華埠、布碌崙等地的高德曼(Dan Goldman)以84.06%對14.5%擊敗對手韓丹白寧(Benine Hamdan)，選區包含長島納蘇郡、蘇福克郡、大頸、小頸及白石鎮等地的齊默爾曼(Robert Zimmerman)則以53%對45%領先共和黨桑托斯(George Santos)。

而在史泰登島的國會議員第11選區，在開出90%的選票中，現任共和黨國會議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)以63%對36.8%的得票則擊敗捲土重來的民主黨候選人羅斯(Max Rose)，守住席位。

州議參會方面，在布碌崙亞裔人口戰多數的第17選區，華裔民主黨候選人曲怡文以44%對48%暫時落後於退休警探拉貝拉(Vito LaBella)；在皇后區，現任民主黨州參議員劉醇逸、史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)分別在第16選區、第11選區暫時領先；包含曼哈頓華埠的第27選區，現任民主黨州參議員卡范納(Brian Kavanagh)順利連任。

州眾議會方面，選區包含木邊(Woodside)等地的第30選區菲律賓裔民主黨候選人拉加(Steven Raga)以62%對37%戰勝共和黨對手Sean S. Lally，成為紐約州首位菲律賓裔州眾議員；在包含曼哈頓華埠的第65選區，韓裔民主黨候選人李榮恩(Grace Lee)以76%對44%戰勝華裔共和黨候選人邱海倫；現任韓裔州眾議員金兌錫(Ron Kim)則以51%對49%領先華裔共和黨候選人廖安怡。

在布碌崙8大道所屬的第49選區，華裔共和黨候選人鄭永佳(Lester Chang)以52%對48%領先資深州眾議員白彼得(Peter Abate)，班森賀第47選區州眾議員寇頓(William Colton)以56%對44%領先共和黨庫格爾(Dmitriy Kugel)。

代表皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)、木邊(Woodside)等地的州眾議員第30選區參選人瑞嘉(Steven Raga)，以62.95%得票率战胜對手共和黨籍對手拉里(Sean Lally)，成為紐約州歷史上首位菲律賓裔的州議員。

李修頓此次民調緊追不放，勝負難分。(美聯社)
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