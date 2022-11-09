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紐約「紅潮」未現 霍楚當選州長 民主黨大獲全勝

紐約客談／選舉局中文網站 好但能更好

紐約客談

期中選舉落幕，選情激烈，少數族裔成為兵家必爭之地，本地華文報紙出現許多候選人中文廣告，而從所有候選人列表，到提醒公投等大篇幅中文廣告，也可見市府善用多語言宣傳。但花了許多錢，以選舉局的中文介面為例，仍有許多長期為人詬病的谷歌翻譯，讓人覺得好笑或未被尊重，也許下次能改進。

紐約市居民在家使用200多種語言及方言，25％英語能力有限，經常因此有資訊障礙。議員近期提出多項法案，從市府311熱線口譯，到市長移民辦公室設翻譯人員辦公室等，但確有助許多新移民加速融入、賺錢交稅，或者願意投票給這個樂於協助移民的政府。

但選舉局官網Vote.nyc，首頁選擇中文網頁後，首頁按鈕變成「家」，門牌號碼(house number)變成房屋號法，投票站地點列表選項，變成投票網站列表。候選人名單變競賽名單，但都還能理解。但比如參選指南(Running for office)選項，成了競選辦公室指南就有點不知所云。

電子版的選民登記申請表下載(download application)變成下載應用程序。政黨介紹的網頁，民主黨被翻譯成民主的，共和黨變成共和黨人、保守黨變成保守的，勞工家庭黨則是工作家庭；或像是投票證件(Voter ID)變成選民號碼，就需要想像力了。

紐約市競選財務委員會也有一個與選舉局相似的基本投票訊息網站Nycvotes.org，在瞭解候選人區域，若選擇中文，則會出現「2022年大選選」。說實話，這兩個投票資訊網站的內容，多數文句十分通暢，看得出是有懂中文的人校對，只是偶爾人工智慧啟動時，增添驚喜。

投票 移民 紐約市

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