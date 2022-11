活動海報。(主辦單位提供)

紐約市高中申請正在進行,包含森林小丘、牙買加等地的第28學區 委員會,訂於10日(周三)晚6時半,舉辦高中申請線上說明會,由皇后區 南區高中教育總監 Josephine Van Ess主講,將介紹包括法蘭西斯路易斯高中、拉瓜地亞高中、湯瑪斯愛迪生高中、約克學院皇后區科學高中(Queens HS for the Sciences at York College)、Hillside藝術高中、BTECH等多所學校。

高中申請截止日期為12月1日,可填選12個志願。今年採篩選錄取,不計入州考成績,將著重學生七年級平均成績,分為五組,全校及全市前15%者優先依志願錄取,若申請人數超過招生名額,則採抽籤方式。

講座透過Zoom進行,註冊網址:https://bit.ly/3UnsL9Y,學區委員會聯絡電話:(P) 718-557-2738,電郵:[email protected],官網:http://cecd28.org/ 。