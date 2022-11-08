吳明華注資少數族裔創業

NBA布碌崙網隊共同擁有人吳明華。(美聯社)

NBA布碌崙 籃網隊共同擁有人吳明華(Clara Wu Tsai)7日宣布啟動BK-XL計畫，於2023年為12家非洲裔、原住民和其他少數族裔創建的初創公司注資，每家獲得的資金可達50萬元，包括贈款、貸款 和投資 。

吳明華表示，資本是創造財富的最大障礙之一，對於少數族裔的創業者而言更是如此。她認為，這不僅有利於企業家創業，也可以通過這些企業家創造出不同的就業機會。

弗洛伊德(George Floyd)被警察殺害一案發生後，增加對少數族裔創建的初創企業的投資，成為許多人的優先事項。根據相關數據，2015至2020年間籌集的所有美國風險資本中，只有2.4%分配給由非洲裔或西語裔創始人的初創公司。2021年上半年，給非洲裔企業家的資金翻了兩倍，達到18億元。然而，今年對少數族裔創始人的投資卻急劇下降。

BK-XL計畫是吳明華為了改變這一狀況所採取的對策。這是她和丈夫，布碌崙籃網隊的共同擁有人蔡崇信在種族正義方面實施的另一項工作。由於他們擁有布碌崙籃網隊和位於布碌崙的巴克萊中心(Barclays Center)，決定將他們的流動資金和投資也集中用於布碌崙並產生最大的影響。

吳明華稱，BK-XL計畫將於12月5日開始接受申請，任何位於布碌崙，由非洲裔、原住民和其他少數族裔創建的初創公司都可以申請。這是一個贈款、貸款和投資的組合，最終將有助於加強社區，使居民受益。入選BK-XL計畫的初創企業首先將獲得一筆12.5萬元的投資，以換取公司7%的股權。吳明華說，BK-XL項目對初創企業投資的任何利潤都將重新投資於布碌崙的企業。