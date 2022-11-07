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華裔美國退伍軍人會 華埠遊行

記者和釗宇／紐約報導
紐約華裔美國退伍軍人會6日在曼哈頓華埠舉辦遊行，紀念並慶祝退伍軍人節。(記者和釗宇／攝影)
紐約華裔美國退伍軍人會6日在曼哈頓華埠舉辦遊行，紀念並慶祝退伍軍人節。(記者和釗宇／攝影)

紐約華裔美國退伍軍人會6日在曼哈頓華埠舉辦遊行，紀念並慶祝退伍軍人節，並在且林士果廣場華裔軍人忠烈坊前舉行紀念儀式；紐約華裔美國退伍軍人會主席伍元天表示，社區應團結反對仇亞暴力犯罪，呼籲未來以更多亞裔軍人來命名美軍基地。

遊行隊伍從紐約中華公所門前一路行至華裔軍人忠烈坊，在坊前舉行紀念和獻花儀式，由紐約華裔美國退伍軍人會幹事梅本立主持，州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、市議員馬泰(Chris Marte)、州眾議員候選人李榮恩(Grace Lee)等出席致意。

紐約華裔美國退伍軍人會主席伍元天表示，華社遭遇很多挑戰，仇亞暴力犯罪是最重要的問題，華裔、韓裔、越南裔等都曾受害，作為退伍軍人及社區代表，必須站出來反擊。

參加活動的還有美國海軍學院的年輕學員，伍元天表示，美國海軍艦艇只有三艘以亞裔命名，陸軍還沒有一個以亞裔命名的基地，空軍也沒有，但卻有用前邦聯軍將領命名的基地，希望未來有所改觀。

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長陳珮瑩表示，退伍軍人節讓人們對和平和穩定倍加珍視；紐約中華公所主席曾偉康表示，自由總是有代價的，感謝退伍軍人的犧牲和貢獻。

參與人員敬獻花圈，並對空鳴槍三聲表示致敬與哀悼；美東聯成公所主席梁漢本、紐約台山寧陽會館主席伍建平、美國安良工商會總理鄧遐勳等社區代表也出席致意。

紐約華裔美國退伍軍人會6日在曼哈頓華埠舉辦遊行，紀念並慶祝退伍軍人節。（記者和釗...
紐約華裔美國退伍軍人會6日在曼哈頓華埠舉辦遊行，紀念並慶祝退伍軍人節。（記者和釗宇／攝影）
紐約華裔美國退伍軍人會6日在曼哈頓華埠舉辦遊行，紀念並慶祝退伍軍人節。（記者和釗...
紐約華裔美國退伍軍人會6日在曼哈頓華埠舉辦遊行，紀念並慶祝退伍軍人節。（記者和釗宇／攝影）
紐約華裔美國退伍軍人會6日在曼哈頓華埠舉辦遊行，紀念並慶祝退伍軍人節。（記者和釗...
紐約華裔美國退伍軍人會6日在曼哈頓華埠舉辦遊行，紀念並慶祝退伍軍人節。（記者和釗宇／攝影）
紐約華裔美國退伍軍人會6日在曼哈頓華埠舉辦遊行，紀念並慶祝退伍軍人節。(記者和釗...
紐約華裔美國退伍軍人會6日在曼哈頓華埠舉辦遊行，紀念並慶祝退伍軍人節。(記者和釗宇／攝影)
紐約華裔美國退伍軍人會主席伍元天表示，社區應團結反對仇亞暴力犯罪，呼籲未來以更多...
紐約華裔美國退伍軍人會主席伍元天表示，社區應團結反對仇亞暴力犯罪，呼籲未來以更多亞裔軍人來命名美軍基地。（記者和釗宇／攝影）
紐約華裔美國退伍軍人會6日在曼哈頓華埠舉辦遊行，紀念並慶祝退伍軍人節。（記者和釗...
紐約華裔美國退伍軍人會6日在曼哈頓華埠舉辦遊行，紀念並慶祝退伍軍人節。（記者和釗宇／攝影）

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