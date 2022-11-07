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紐約國際馬拉松 華人展熱情

記者和釗宇╱紐約報導
第51屆紐約國際馬拉松將於6日開跑，這是紐約馬拉松疫情以來首次恢復全面規模。(嵐山提供)
第51屆紐約國際馬拉松將於6日開跑，這是紐約馬拉松疫情以來首次恢復全面規模。(嵐山提供)

第51屆紐約國際馬拉松6日登場，這是該賽事疫情以來首次恢復全面規模，肯亞選手包攬男女冠軍；華人跑者也踴躍參加，表示雖然天氣悶熱影響成績，但觀眾的熱情讓人振奮，「疫情前紐約馬拉松的感覺回來了。」

2020年紐馬因疫情取消，去年縮減報名規模；今年恢復常態，有約5萬跑者參賽，百萬名觀眾為選手加油；從史泰登島的維拉札諾大橋(Verrazano Narrows Bridge)出發，經紐約市五大區，在曼哈頓的中央公園完賽。

當日悶熱，氣溫達70度以上，可能是自1986年改在11月舉行後的最高比賽日氣溫；不少選手反應高溫高濕，前半程大幅領跑的巴西選手Daniel Do Nascimento體力不支摔倒；最終，肯亞的Evans Chebet和Sharon Lokedi分獲男、女組冠軍，成績分別為2小時8分41秒和2小時23分23秒。

加州大學爾灣分校環境工程系教授蔣晨陽以3小時13分的成績完賽，但這和她3小時1秒的最佳成績有距離；蔣晨陽說，主因濕度偏高，「但是紐馬的氣氛特別好，觀眾熱情，我很感動。」

華人跑團「嵐山」主席羅上遠以2小時45分鐘完賽，他說，高溫高濕，消耗過大，後半程速度受影響，選手成績比平常慢十分鐘左右，他的最佳成績是一個月前在倫敦的2小時38分；「今天最難的路段是曼哈頓120街到90街的上坡，因是後半程，體力已消耗很大，更顯艱難。」

嵐山跑團有100多人參賽，黃蕾是其中之一，她以4小時15分鐘完賽，「本希望突破4小時，但天氣因素，需要很多補給；雖沒能創造好成績，但賽前訓練還是很享受，而且今年明顯回到疫情前的感覺，氣氛非常好，明年還會繼續參加。」

陳敏以五小時完賽，疫情期間為鍛煉開始跑步；「最艱難的是皇后區大橋，因為別的路段都有很多觀眾加油，橋上什麼也沒有，只聽到呼吸的聲音；但紐約民眾的熱情程度是其他城市比不了的。」

跑步愛好者李昊和樊凡夫婦因沒拿到參賽資格，今年在終點處當志願者；李昊表示，天氣濕熱，不少選手體力不支倒在路上，「一名女選手距離終點只剩100米，但實在無法堅持，甚至尿失禁，趴在欄杆上一動不動，很可惜。」

夫婦倆跑齡不長，在金融行業工作的李昊因疫期居家工作，體重從80公斤增至92公斤，在樊凡的帶動下開始跑步，半年後瘦回80公斤；「跑步之後每天精力充沛，製定計畫循序漸進，總能進步。」

第51屆紐約國際馬拉松將於6日開跑，這是紐約馬拉松疫情以來首次恢復全面規模。（嵐...
第51屆紐約國際馬拉松將於6日開跑，這是紐約馬拉松疫情以來首次恢復全面規模。（嵐山提供）
華人跑團「嵐山」主席羅上遠以2小時45分鐘完賽。（嵐山提供）
華人跑團「嵐山」主席羅上遠以2小時45分鐘完賽。（嵐山提供）
跑步愛好者李昊和樊凡夫婦在終點處做志願者。(李昊提供)
跑步愛好者李昊和樊凡夫婦在終點處做志願者。(李昊提供)
蔣晨陽(左)以3小時13分的成績完賽。(蔣晨陽提供)
蔣晨陽(左)以3小時13分的成績完賽。(蔣晨陽提供)
黃蕾(左)、林吉文)夫婦結伴參加紐約馬拉松。(黃蕾提供)
黃蕾(左)、林吉文)夫婦結伴參加紐約馬拉松。(黃蕾提供)
紐約國際馬拉松疫後首次恢復規模，5萬人參賽，圖為跑者穿越維拉札諾大橋。(美聯社)
紐約國際馬拉松疫後首次恢復規模，5萬人參賽，圖為跑者穿越維拉札諾大橋。(美聯社)
嵐山跑團羅上遠以2小時45分鐘完賽。(嵐山提供)
嵐山跑團羅上遠以2小時45分鐘完賽。(嵐山提供)
第51屆紐約國際馬拉松將於6日開跑，這是紐約馬拉松疫情以來首次恢復全面規模。（嵐...
第51屆紐約國際馬拉松將於6日開跑，這是紐約馬拉松疫情以來首次恢復全面規模。（嵐山提供）
女子冠軍 Sharon Lokedi(左)與男子冠軍Evans Chebet合影...
女子冠軍 Sharon Lokedi(左)與男子冠軍Evans Chebet合影。(美聯社)
華人跑者陳敏以5小時完賽，她表示，紐約民眾的熱情程度是其他城市馬拉松比不了的。（...
華人跑者陳敏以5小時完賽，她表示，紐約民眾的熱情程度是其他城市馬拉松比不了的。（陳敏提供）
蔣晨陽(右二)以3小時13分的成績完賽。(蔣晨陽提供)
蔣晨陽(右二)以3小時13分的成績完賽。(蔣晨陽提供)

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