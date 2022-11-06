與非裔男爭執 夫妻華埠遭毆

華埠七旬夫妻與非洲裔男子發生口角後，遭報復毆打。(市警提供 )

曼哈頓華埠 日前發生一起攻擊案件，一對七旬老夫婦在位於堅尼路的海鮮市場前，與一名非洲裔男子發生口角，被人勸散後，該男子再次回到案發地，揮拳毆打了老婦人的後腦，致使其受傷入院；警方近日公布嫌犯體貌，徵集線索破案。

警方表示，案件發生在10月22日下午1時30分左右，在位於堅尼路214號的「雄記海鮮肉食公司」前，71歲的西語裔老婦和丈夫，與一身分不明的非洲裔男子發生口頭爭執，雙方被在場人員勸散。

警方稱，隨後夫妻二人進入海鮮市場內採購，但誰知不久後，非洲裔男子再次回到現場，舉拳毆打了老婦的後腦，隨後從堅尼路往茂比利街(Mulberry St.)方向逃逸。

在現場人員協助報警後，緊急救援小組響應，並將受害者送往曼哈頓下城長老會醫院(NewYork-Presbyterian Lower Manhattan Hospital)救治，情況穩定。

根據市警公布的案發地監控，非洲裔嫌犯年約30歲，身高約5呎4吋，體重約160磅；最後一次被人看到時身穿紅藍相間夾克、深色牛仔褲、白色運動鞋，戴鴨舌帽。