與非裔男爭執 夫妻華埠遭毆
曼哈頓華埠日前發生一起攻擊案件，一對七旬老夫婦在位於堅尼路的海鮮市場前，與一名非洲裔男子發生口角，被人勸散後，該男子再次回到案發地，揮拳毆打了老婦人的後腦，致使其受傷入院；警方近日公布嫌犯體貌，徵集線索破案。
警方表示，案件發生在10月22日下午1時30分左右，在位於堅尼路214號的「雄記海鮮肉食公司」前，71歲的西語裔老婦和丈夫，與一身分不明的非洲裔男子發生口頭爭執，雙方被在場人員勸散。
警方稱，隨後夫妻二人進入海鮮市場內採購，但誰知不久後，非洲裔男子再次回到現場，舉拳毆打了老婦的後腦，隨後從堅尼路往茂比利街(Mulberry St.)方向逃逸。
在現場人員協助報警後，緊急救援小組響應，並將受害者送往曼哈頓下城長老會醫院(NewYork-Presbyterian Lower Manhattan Hospital)救治，情況穩定。
根據市警公布的案發地監控，非洲裔嫌犯年約30歲，身高約5呎4吋，體重約160磅；最後一次被人看到時身穿紅藍相間夾克、深色牛仔褲、白色運動鞋，戴鴨舌帽。
警方呼籲民眾，若看到有和圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。
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