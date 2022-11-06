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勁球頭獎16億 華人紛紛試手氣

記者顏潔恩張晨／紐約報導
勁球頭獎彩金創下紀錄，就連雜貨店店員也購買彩券，碰碰運氣。(記者顏潔恩／攝影)
勁球頭獎彩金創下紀錄，就連雜貨店店員也購買彩券，碰碰運氣。(記者顏潔恩／攝影)

5日晚開獎的勁球(Power Ball)頭獎金額達16億美元，成為史上最大彩券獎金額，激發了公眾的發財希望；當天有不少華人從未購買彩券的「一日彩迷」，稱「一券在手、希望無窮」。

位於布碌崙(布魯克林)的好旺角便利店老闆娘林女士表示，一般只要獎金夠高，平常不買彩券的民眾也會試試手氣，這幾天前來光顧的顧客，都會順勢要幾張彩票；而她本身也按照慣例，會買幾組彩票也試試手氣，希望也能沾上點光。

新富興商場員工則表示，雖然沒有到排長龍那麼誇張，但最近的買氣確實非常旺，不只是投注20幾塊，華人、外族裔顧客都有，直接是「All In」的姿態，投資上百塊買入彩券大軍，且都讓機器自動選取號碼；員工很多也會自己買幾張，總是開玩笑說誰中獎的話不要忘了對方，要共同富有、互相救濟。

位於華埠伊利沙白街(Elizabeth St.)的安寧西藥房，曾創下開出100萬元彩券獎金的紀錄，銷售點負責人陳愛達表示，開獎日購買人數是頂峰，「很多人害怕彩票購買後丟失，所以都等至開獎日當天，尤其晚上下班後才來下注。」

陳愛達表示，前幾年有許多人會下幾百元的注，但今年趨於保守，她當日收到最多的注也只有20元，「紐約市從沒有人中過頭獎，反而外州在高速公路加油站隨便下注的人會成為最後的大贏家。」

華人陳先生表示，看見頭獎遲遲無人認領，總是感到很心動，只要去到各家的雜貨店、加油站都會順勢買幾張，不知不覺也積累了十幾張，希望能中獎，給自己和家人過上好的生活。

劉先生則表示，由於頭獎金額太大，身邊很多人從之前的機選策略，改成了自選號碼，還有更多人選擇自選、機選雙管齊下；他說，社交平台上到處都是曬彩券的帖子，「彷彿全世界都已經為勁球瘋狂」。

民眾聚集在販售點前，購買彩券希望受到幸運之神眷顧。(記者張晨／攝影)
民眾聚集在販售點前，購買彩券希望受到幸運之神眷顧。(記者張晨／攝影)

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