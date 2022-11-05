霍楚拚連任 訪華埠衝選票…承諾投入資金助社區復興

霍楚同孔子大廈華裔耆老交談。(記者張心／攝影)

距離8日(周二)的普選日倒數，為爭取華裔選民支持，現任州長、民主黨 州長候選人霍楚 (Kathy Hochul)4日晚，與國會參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)等民主黨民選官員到曼哈頓華埠 孔子大廈造勢，共同承諾若當選將捍衛華人社區利益，呼籲華裔選民支持。

(影音來源：記者張心)

霍楚表示，自己和其他紐約市民一樣，喜歡到華埠吃中餐，也會買一杯珍珠奶茶慢慢逛，「還記得2020年2月的農曆新年，我到華埠吃飯，誰知不久後新冠疫情就來襲。」

現場近兩百華裔民眾支持霍楚。(記者張心／攝影)

等再回到華埠，霍楚說，「一切都不一樣了」，餐館在艱難維生、遊客量下降，這些變化我都看在眼裡，「我感到痛苦」。

事實上，霍楚在上任州長後首到華埠，宣布華埠成為「紐約州下州地區振興計畫」(Downtown Revitalization Initiative，DRI)第五輪資金補助十個地區之一，獲得2000萬元撥款，投入到社區經濟建設；她4日在會上強調，將會繼續投入資金協助社區復興。

霍楚呼籲華裔選民支持自己和民主黨。(記者張心／攝影)

「尤其是保證住房的可負擔性，使老人們不需要離開原本生活的家園」，霍楚反覆強調這是對華埠社區的承諾；此外，她也展示了任職州長期間，在控制槍枝、維繫民主、保護女性權益上的作為，期待獲得華人社區選票支持。

州眾議員第65選區民主黨候選人李榮恩攜女兒為自己拉票。(記者張心／攝影)

當天國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)、紐約州第十選區國會議員候選人高德曼(Dan Goldman)、紐約第27選區州參議員民主黨參選人卡范納(Brian Kavanagh)、州眾議員第65選區民主黨候選人李榮恩(Grace Lee)等，也呼籲華裔選民投票，共同承諾會在當選後，為華人社區積極服務。李榮恩當日下午也到訪紐約中華公所獲取支持。

現場近200名華裔民眾到場，支持霍楚。(記者張心／攝影)

現場聚集了近200名華裔群眾支持民主黨參選人，包括老人和兒童，他們表示將投票給民主黨，支持霍楚連任。

護理工在場外反對24小時工時，呼籲霍楚關注護理工訴求。(記者張心／攝影) 國會參議院多數黨領袖舒默。(記者張心／攝影)

但與此同時，現場也出現反對聲，兩名華裔反對者在霍楚講話結束時，高聲質問其對「保釋法改革」和「公共治安」的看法；霍楚對此未回應。場外也聚集不少家庭護理工，攜帶海報要求霍楚保護家庭護工權益，但並未獲許入場。

霍楚現身華埠孔子大廈為自己拉票。(記者張心／攝影)