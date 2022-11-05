聯邦撥款逾4億 補助低收家庭電費

符合條件的紐約州居民，可向政府申請暖氣補助。(Getty Images)

在紐約州 聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)的爭取下，新財年預算 案中，聯邦政府將撥款逾4億多元的經費投入低收入 家庭能源補助計畫(Low-Income Home Energy Assistance Program，LIHEAP)，協助符合條件的紐約州居民支付電費。

LIHEAP是一項聯邦補助的計畫，旨在協助超過100萬個紐約家庭在內的美國人，為他們提供房屋供暖的需求；隨著住家的能源成本急劇上升，該計畫在今年冬天將尤為重要。

根據資料，2023新財年預算案中，紐約州將可獲得4億1248萬5883元的LIHEAP經費，其中的3億4286萬6235元是該計畫本身的分類撥款(Block Grant)款項，而6329萬2500元是由陸天娜積極爭取通過的補充資金(Supplemental Funding)、以及剩下的632萬7148元是拜登政府的「兩黨基礎設施投資和就業法案」(Bipartisan Infrastructure Investment and Jobs Act)中的組成部分。

在州聯邦參議員陸天娜的爭取下，新財年預算案中，聯邦政府將撥款逾4億多元的經費投入低收入家庭能源補助計畫。(取自Flickr)

「LIHEAP為紐約州數千個低收入家庭提供生命線」，陸天娜表示，隨著冬天將至，民眾的生活費提升，很多家庭無法再承擔高昂的暖氣費；她向聯邦爭取這項經費，為的是確保依賴該計畫的紐約客們，能夠獲得所需資源，「我將繼續努力確保每個紐約人都能買得起必需品並保持自身的安全和溫暖。」

申請以上福利需通過條件：申請者必須是紐約州居民，並出示需要補助的證明，家中有人享有SNAP糧食券、社會安全生活補助金(Supplemental Security Income，SSI)、貧困家庭臨時援助(Temporary Assistance for Needy Families，TANF)等的民眾也可自動符合條件。

另外，申請者的家庭年收入在稅前必須低於紐約州收入中位數的60%，例如一人家庭年收不能超過3萬2752元、兩人家庭需低於4萬2829元、三人家庭5萬2906元等；有興趣申請的家庭可瀏覽energyhelp.us或撥打National Energy Assistance Referral (NEAR)熱線電話，號碼是(866)674-6327。