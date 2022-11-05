紐約市選區重畫定案 亞裔社區有喜有憂

因紐約市亞裔社區內部的多元複雜性，選區重畫結果雖已定，但有不少族裔希望落空。(讀者提供)

紐約市選區重畫在上月底通過，有選區畫分專家表示，新版地圖給少數族裔更大的投票影響力，不過由於亞裔 社區內部的多元複雜性，卻導致一部分群體受到忽視；其中包括韓裔 、南亞裔和菲律賓裔等社區，由於無法被獨立畫分為族裔多數選區，希望落空。

選區重畫以每十年一次的人口普查 為依據，調整選區範圍以平衡每個選區的人口數量；據2020年的人口普查，紐約市的新增居民中，有55%是亞裔，新的地圖一定程度上維護了亞裔社區的利益。然而，有人歡喜有人愁，致力於促進亞太族裔投票公平的組織APA Voice，近日聯合了21家合作機構共同發聲，對重畫結果置評。

此次變化最大的當數布碌崙(布魯克林)，新的第43選區將班森賀納入其間，使區內的亞裔人口超過了半數，未來有可能新選出一位更能代表亞裔居民利益的代表進入市議會；對此松柏之家社區服務中心負責人李宗保表示，利益的爭取並非一帆風順，社區曾希望能創建兩個亞裔多數區，但最終僅得到一個亞裔多數區，「我們還是感謝他們聽取了我們的意見，也接受這個最終結果。」

皇后區莫瑞丘(Murray Hill)的韓裔社區，則是依舊被分割到了第19和第20兩個選區；韓裔社區人士表示，他們一有機會就呼籲當局保持韓裔社區完整性，但「很難分辨別選區重畫委員會是聽取和考慮公眾意見的」，導致韓裔社區的努力沒有成功。

另外李奇蒙丘(Richmond Hill)和南歐松公園(South Ozone Park)的南亞和加勒比印度裔社區，爭取整合的努力同樣落空。

皇后區木邊(Woodside)和艾姆赫斯特(Elmhurst)社區中，也由多個亞裔族群混居，該地的菲律賓裔人士表示，感謝選區重畫委員會為保護當地小馬尼拉社區完整性所做出的努力，但對相鄰的藏族等族居民被排除在社區之外，表示遺憾。