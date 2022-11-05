冬令時間開始 紐約市警加強取締危險駕駛

紐約市將啟動「黃昏與暗夜」執法項目，市警局將針對傍晚和夜間的危險駕駛行為擴大執法。(市府提供)

「日光節約時間」將於6日(周日)凌晨停止，時鐘將撥慢一小時，意味著日落將提早一小時；紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)日前宣布，將啟動「黃昏與暗夜」(Dusk and Darkness)執法項目，市警局將針對傍晚和夜間的危險駕駛行為擴大執法。

「黃昏與暗夜」項目於2016年設立，意在通過加強執法和宣傳教育降低交通事故死亡率，因每年秋冬季節的日落時分光照會驟然變暗，導致秋冬季節時致死交通事故最高發的季節；數據顯示，該項目實施以後，每年夜間的致死交通事故數量，比實施前平均下降13.5%，行人致死人數平均下降21.7%，車內人員死亡人數平均下降25.8%。

亞當斯表示，實施該項目表明市府堅持數據導向、打破不同部門之間的藩籬，確保市民安全；「日光節約時間結束後，我們了解街道會變得更危險，我們將部署更多有針對性、已被證明有效的手段，為市民提供所需工具，確保他們自身和社區安全。」

其中，市警局自萬聖節起就已經加強夜間執法人手，並將繼續在高速公路和普通路段加強執法，重點關注危險駕駛行為，確保行人、單車騎士和社區的安全；執法目標包括超速、不避讓行人、駕車玩手機 等行為，市警還將打擊雙排停車(Double Parking)和停車占用單車道、公車道的行為。

同時，市警「零死亡願景」(Vision Zero)執法小組和市交通局還將利用社交網路提醒民眾，在低能見度的情況下小心駕駛，嚴格遵守市區道路每小時25哩的限速；市計程車暨禮車管理局(Taxi and Limousine Commission，簡稱TLC)也將提醒網約車司機，夜間謹慎駕駛。