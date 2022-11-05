紐約客談／幼年創傷致行為偏差？或是制度問題

紐約市 又再度發生遊民 攻擊案，這一次，多名女性受害者在晨跑時遭到28歲的非洲裔遊民攻擊、性侵強暴，4日嫌犯過堂，辯護律師表示嫌犯從小被父母遺棄，造成「嚴重創傷」才會犯案，試圖為他的行為脫罪，但這名律師何曾想過，這些受害者受到的創傷，卻是一輩子無法抹滅的惡夢。

28歲的嫌犯帕諾(Carl Phanor)，分別從今年3月、10月和11月，鎖定在公園晨跑的女子，騎自行車從後方推倒在地、掐住她們並試圖強暴得逞；在本月3日發生的案件中，受害女性被路人發現手臂流著血，身上的衣服破損，腳上沒有穿鞋，手機、錢包被搶，她的結婚戒指、項鍊則還戴在身上。

擁有18次被捕紀錄的帕諾，因為在案發後用受害人的信用卡購物，遭到警方鎖定位置，在曼哈頓中城正要搭上灰狗巴士時被捕，警方還發現，他在新澤西、俄亥俄州 都有前科，不知道還有多少受害者。

庭上辯護律師以「幼年嚴重創傷」為由，替他說情。

的確，原生家庭對一個人的成長過程至關重要，不少行為偏差、心理疾病患者在追溯問題源頭時，多少都會提到原生家庭問題。

像帕諾這樣的弱勢者，帶著自己的問題、搭著跨州巴士四處旅行，或是「作奸犯科」，我們除了同情受害者，更應以小見大，反思是否為全美制度系統出了問題，政府提供給弱勢者的各項資源是否足夠，對性受害者後續的協助是否完善，否則這樣的「創傷」，只會一個人傳給一個人，像是滾雪球一樣，愈滾愈大、不斷持續，永遠找不到解決方法。

紐約客談，每周二至周六見報