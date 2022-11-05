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闖紅燈又超速 轎車撞卡車嵌輪

記者顏潔恩／紐約報導
汽車遷入卡車的下方。(Citizen截圖)
汽車遷入卡車的下方。(Citizen截圖)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社商業區4日凌晨發生一起嚴重車禍，一輛轎車駕駛疑似加速闖紅燈，直接闖上另一道上的一輛商業大型卡車；根據流出的視頻顯示，汽車的衝擊力極強，車頭嵌入卡車的下方，死傷人數不明。

消息指出，這起車禍發生在凌晨5時左右，發生在20大道7017號商店前；一輛黑色賓士(Mercedes-Benz)SUV當時沿著20大道北向行駛，在交71街的交通燈前疑似闖紅燈，且還超速行駛，結果不慎撞上從19大道方向駛來，即將轉右進入20大道的卡車，才釀出這場車禍。

現場仍遺留許多汽車殘骸。(記者顏潔恩／攝影)
現場仍遺留許多汽車殘骸。(記者顏潔恩／攝影)

由於汽車的撞擊力度極強，車頭直至半個車身都嵌入卡車的下方，將卡車懸空騰起，最後再撞到街邊的燈桿；案發後當地警員到場調查，並用警線包圍車禍現場幾個街道之外的區域，造成交通也受到影響，駕駛需繞道行駛。

此外，案發時處於早晨，救護車第一時間將身分、數目不明的傷者送往附近醫院接受治療，目前尚未透露信息；之後的數個小時內，先是將被撞毀的汽車和卡車拖走，但現場仍遺留許多汽車殘骸。

據在附近營業的一名酒莊華裔老闆表示，很多人跟他一樣並沒有看見車禍的經過，抵達現場時已不見傷者，只看見警員駐守在現場；目前誰對誰錯難以判別，不過根據車子嵌入卡車下方的程度，他感嘆駕駛肯定是非常快速行駛才會有如此可怕的撞擊力。

現場仍遺留許多汽車殘骸。(記者顏潔恩／攝影)
現場仍遺留許多汽車殘骸。(記者顏潔恩／攝影)

車禍 汽車 20大

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