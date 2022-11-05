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治安太差 亞當斯訪市警分局打氣

記者張晨／紐約報導
為提振市警士氣，亞當斯4日到布朗士分局造訪，而根據數據，今年發生在地鐵系統內的死亡案件，已飆升至25年來的最高水平。(市長辦公室提供)
為提振市警士氣，亞當斯4日到布朗士分局造訪，而根據數據，今年發生在地鐵系統內的死亡案件，已飆升至25年來的最高水平。(市長辦公室提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)及市警總局局長希維爾(Keechant Sewell)4日臨時造訪布朗士43分局，試圖在全市治安變差以及警察致辭浪潮中，鼓舞警員士氣；「我們想過來說聲謝謝」，亞當斯表示，低迷的士氣幾乎將紐約市摧毀，希望警員能正視問題，不要被大環境所誤導。

亞當斯表示，社交媒體上的帖子只反映出了事態的一個方面，但民眾多數只會批判警察的不作為；「而你們當中的許多人每天都在外執勤，所看所聽的信息往往魚龍混雜，不能保證你們每次都能做出及時，且正確的反應；所以每個人需要對自己的工作有正確的認知。」

凶殺案、槍擊案以及重罪攻擊都在下降，亞當斯說，正義已在逐個街區的奪回城市原應有的治安，且沒有人比布朗士更了解這裡正在發生的事。

希維爾則在亞當斯的見證下宣布兩名警員的晉升，被升職的兩名警員，在六年前擊斃了射殺警佐托佐洛(Paul Tuozzolo)的嫌犯；「每一天，我們都被要求去做別人不願做的事，並且有可能失去朋友和並肩作戰的同事。」

二人造訪之際，發生在紐約市地鐵系統內的死亡案件，已飆升至25年來的最高水平—市警數據顯示，儘管乘客數量大幅下降，但今年迄今為止，發生在大眾交通運輸系統內的犯罪數字，仍上升了近41%；總體而言，全市七大主要犯罪類別中，除謀殺外，其餘六項均有增加。

從2021年到2022年，槍擊案總體下降了約14%，涉及的受害者人數也下降了約13%。

希維爾、亞當斯走訪布朗士分局，望鼓舞警員士氣。(市警提供)
希維爾、亞當斯走訪布朗士分局，望鼓舞警員士氣。(市警提供)

亞當斯 紐約市 警察

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