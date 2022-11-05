銀行領萬元遭尾隨 華女錢包失竊

男嫌因尾隨華女，偷走內裝有1萬多元現金的錢包涉重竊，被警方通緝。(市警提供)

一名54歲華女 日前在皇后區法拉盛 一家銀行取錢後，到羅斯福大道的一家商店購物，期間疑似被一男一女盯上後尾隨，在光天化日下偷走她的錢包；市警109分局日前公布其中一名涉案男嫌的照片，呼籲知情者提供線索，最高可得2500元的懸賞獎勵。

根據警方消息，109分局於10月17日收到一起報案，一名54歲的華女表示，在市中心羅斯福大道交友聯街的一家商店內被人偷走錢包；受害人指，當天上午12時5分許，她在市中心一家銀行取走1萬多元的現金後，放在錢包內，被一男一女盯上，尾隨她進入一家商店。

受害人表示，兩名嫌犯趁她不備，偷走她的錢包，朝不明方向逃逸，無人受傷；警方表示，附近一家商店的監控錄像拍下其中一名男嫌的照片，這名涉嫌重竊(Grand Larceny)男子梳平頭，體型中等，皮膚較白，作案時身穿灰T恤、破洞牛仔褲與黃色鞋子，手拿一件藍色外套。

109分局指出，市中心近期的竊案居高不下，呼籲民眾在銀行取款後，留意四周，避免被他人跟蹤，指部分案件中，嫌犯通常多人作案，一人分散當事人的注意力，另一人行竊，提醒民眾在攜帶錢包、手機 與其他個人物品時，應將貴重物品放在身前視線可及處，同時也要避免將財物放在口袋中。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。