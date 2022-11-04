百人會攜手哥大 調查華裔現況

駱家輝說，完整了解華裔狀況有利於去除刻板印象。（網路會議截圖）

哥倫比亞大學和華裔 非營利組織百人會(Committee of 100)3日宣布啟動美國華人 狀況調查研究，擬收集在美華裔的人口、經濟、健康等方面的數據及社會政治參與度等觀點，期望協助政策制定者和公眾進一步了解華人社區的多元化需求，克服刻板印象。

3日的線上會議中，百人會會長黃征宇(Zhengyu Huang)、理事會主席駱家輝(Gary Locke)、聯合創始人唐騮千(Oscar Tang)表示，多年來美國對於華裔的社會經濟狀況一直缺乏系統和完備的數據，隨著華裔人口迅速增長，全面準確了解非常必要；駱家輝說，目前華裔社區不僅面臨疫情帶來的經濟困境，更面臨潛在的種族歧視 ，了解華裔狀況有利於去除刻板印象。

本次調查由哥大社會工作學院的中國社會政策中心(Columbia China Center for Social Policy)華裔教授高琴具體負責設計和執行，她表示，疫情給華裔和其他被邊緣化的族裔帶來種族歧視和經濟困難；這項研究將提供更多數據細節，為政策制定者的依據。

調查分為六大部分，約需10到20分鐘；第一部分是受訪者的基本信息，第二部分為文化背景和語言，第三部分為健康和保險相關，第四部分經濟、就業、收入和住房情況，第五部分為社會參與，第六部分為政治參與及對美中關係的看法。

調查使用英文、簡體和繁體中文於網路進行，無論是否有美國國籍、持有綠卡或合法移民身分，只要生活在美國、自認是華裔，皆可參加，包括華裔混血兒；因問卷內容涉及個人隱私，受訪者均為匿名，哥大也不會將內容透露給任何機構。