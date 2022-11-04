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百人會攜手哥大 調查華裔現況

記者和釗宇／紐約報導
駱家輝說，完整了解華裔狀況有利於去除刻板印象。（網路會議截圖）
駱家輝說，完整了解華裔狀況有利於去除刻板印象。（網路會議截圖）

哥倫比亞大學和華裔非營利組織百人會(Committee of 100)3日宣布啟動美國華人狀況調查研究，擬收集在美華裔的人口、經濟、健康等方面的數據及社會政治參與度等觀點，期望協助政策制定者和公眾進一步了解華人社區的多元化需求，克服刻板印象。

3日的線上會議中，百人會會長黃征宇(Zhengyu Huang)、理事會主席駱家輝(Gary Locke)、聯合創始人唐騮千(Oscar Tang)表示，多年來美國對於華裔的社會經濟狀況一直缺乏系統和完備的數據，隨著華裔人口迅速增長，全面準確了解非常必要；駱家輝說，目前華裔社區不僅面臨疫情帶來的經濟困境，更面臨潛在的種族歧視，了解華裔狀況有利於去除刻板印象。

本次調查由哥大社會工作學院的中國社會政策中心(Columbia China Center for Social Policy)華裔教授高琴具體負責設計和執行，她表示，疫情給華裔和其他被邊緣化的族裔帶來種族歧視和經濟困難；這項研究將提供更多數據細節，為政策制定者的依據。

調查分為六大部分，約需10到20分鐘；第一部分是受訪者的基本信息，第二部分為文化背景和語言，第三部分為健康和保險相關，第四部分經濟、就業、收入和住房情況，第五部分為社會參與，第六部分為政治參與及對美中關係的看法。

調查使用英文、簡體和繁體中文於網路進行，無論是否有美國國籍、持有綠卡或合法移民身分，只要生活在美國、自認是華裔，皆可參加，包括華裔混血兒；因問卷內容涉及個人隱私，受訪者均為匿名，哥大也不會將內容透露給任何機構。

這項調查研究在籌備過程中得到全美多個華人社區組織協助，包括紐約華人策畫協會(CPC)、美華婦女行動聯盟(CAWA)、舊金山社區青年中心(CYC)和美國中部美中協會(USHCA)等；高琴表示，調查預計持續至12月底，調查結果最早於明年初公布，民眾可登錄網站https://reurl.cc/mZqQMM參加。

哥倫比亞大學和華裔非營利組織百人會宣布啟動美國華人狀況調查研究。（網路會議截圖）
哥倫比亞大學和華裔非營利組織百人會宣布啟動美國華人狀況調查研究。（網路會議截圖）

華裔 華人 種族歧視

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