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嚴打非法按摩 長島3華女涉賣春被捕

記者牟蘭／紐約報導
雷繡華。(納蘇郡警方提供)
雷繡華。(納蘇郡警方提供)

長島納蘇郡(Nassau County)警方日前嚴打當地非法的足療店與按摩中心，調查當地的兩家按摩店，以涉無證按摩E類重罪與賣春的罪名逮捕三名華女，警員開出出庭傳票後，三名被告23日將在當地的法院過堂。

根據納蘇郡風化與毒品探員小組(Vice and Narcotics)3日消息，探員因收到蠔灣(Oyster Bay)與罕普斯狄(Hempstead)居民的投訴，指附近兩家按摩店涉嫌賣春，風化小組派遣臥底警員調查。

臥底警員先於2日上午，前往位於南百老匯大道(South Broadway)一家按摩店，逮捕涉嫌無證按摩與賣春的35歲華女邵如(Ru Shao，姓名皆音譯)，開出出庭傳票(DOT)，定於23日在第一地區法院(First District Court)過堂，蠔灣樓宇局也對該店是否涉及違規展開調查。

警員隨後至罕普斯狄南Merrick大道的海洋美麗身體水療中心(Ocean Beauty Body Spa)，逮捕涉嫌無證按摩與賣春的32歲華女王艾琳(Aling Wang)與54歲的華女雷繡華(Xiuhua Lei)，兩人被警方開出出庭傳票，定於23日在第一地區法院過堂。

因州府廢除「禁止以賣淫為目的在街頭遊蕩」法，長島蘇福克郡(Suffolk County)與納蘇郡檢方已撤銷多起涉及賣春或相關指控，但律師指出，法院只通過「賣淫無罪化」處理，並非合法賣淫，若有民眾涉案，警方會依法逮補並移送法辦。

邵如。(納蘇郡警方提供)
邵如。(納蘇郡警方提供)
王艾琳。(納蘇郡警方提供)
王艾琳。(納蘇郡警方提供)

華女 傳票 長島

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