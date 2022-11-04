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法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

記者牟蘭／紐約報導
死者周麗絲。(本報檔案照)
死者周麗絲。(本報檔案照)

來自中國廣西的35歲女子周麗絲(Sili Zhou)，疑因憂鬱症發作，日前在皇后區法拉盛一家酒店跳樓身亡，美東廣西青年學友會代表3日指，善心人士已為她募集約1萬元捐款，但因周麗絲幼年未被他人按正規手續領養，養父母不能作為直系親屬委託，她的男友失聯至今，無法領取她的遺體。

美東廣西青年學友會常務副會長夕陽表示，周麗絲離世後，已聯繫她的親友準備辦理後事，但得知周麗絲是孤兒，幼年被收養，養父母沒有辦理正規手續，無法以直系親屬的身分在國內提供公證委託，求助南寧市僑聯後，也未獲得死者信息，不能提供殯儀館要求的委託公證。

夕陽表示，她已聯繫所有可能的直系親屬，包括死者年逾90歲的奶奶，但因兩人並未在同一本戶籍上，也無法由對方委託；她指，死者的現男友至今失聯，她的遺體躺在停屍房，但無能為力。

夕陽說，周麗絲2019年持旅遊簽證來美後，在酒吧上班，至今沒有合法移民身分，因疫情爆發，經濟變差，精神壓力過大，罹患憂鬱症；周麗絲曾兩度因自殺被送到醫院急救，但受疫情影響，醫院人手不足，並未得到良好的心理治療。

夕陽感謝善心人士的捐贈，目前已籌集約1萬元善款，已達到預算，不再接受捐贈，若還需其他費用，美東廣西青年學友會等將補繳款項，「殯儀館火化、死亡證書、寄送遺物和骨灰等」。

律師孫瀾濤對此指，在紐約市若長期沒有親友認領死者遺體，市府會委託暫時執行人處理後事，可聯繫專業律師諮詢，「政府會通知中國駐紐約總領館，找到死者可能親近的人(Next Kin)處理」。

律師冉燕飛表示，死者出國前需在旅遊簽證上填寫個人基本信息，若這些表格含有她父母的信息，也可作為憑證之一，與殯儀館協商；她指，華人因憂鬱症不幸身亡的悲劇激增，呼籲生前做好遺產規畫，除財產分配外，也可指定紐約州的居民處理後事。

夕陽指，死者周麗絲是一名孤兒，因未按正規手續領養，養父母不能作為直系親屬委託他人...
夕陽指，死者周麗絲是一名孤兒，因未按正規手續領養，養父母不能作為直系親屬委託他人處理後事。(夕陽提供)

憂鬱症 疫情 簽證

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