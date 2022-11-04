專挑晨跑女子 遊民性侵犯落網

遊民專盯晨跑女性犯案，哈德遜綠道作案多起遭逮捕。(取自谷歌地圖)

曼哈頓 西村3日清晨一遊民 男子將一沿哈德遜河晨跑的女子撂倒在地後強暴，嫌犯雖在同日被捕，但也已經不是第一次犯下強暴案；該案發生在全市強暴案飆升之際，而轄區市警六分局也是市警總局日前宣布加派戰略反應小組(Strategic Response Group)進駐執法的唯一下城分局。

警方表示，案件發生在當日清晨5時30分左右，在位於45號碼頭(Pier 45)附近的哈德遜河公園(Hudson River Park)晨跑時，一29歲的遊民從後鎖喉受害者並將其撂倒在地強暴，逃離現場前，還拿走受害者的錢包和耳機。受害者向過路的慢跑者求助報警，送醫治療，情況穩定。

當局表示，3日下午已將一名與本案相關的嫌疑人逮捕，該人當日在中城的一家Target使用了受害者的信用卡 ；而警方也懷疑該嫌犯與今年3月發生在同一地點襲擊另一名女性的嫌犯是同一人；另一起發生在城東的攻擊威脅案也是其所為，但仍在調查中。

3月，一騎自行車的男子在40號碼頭附近接近一名39歲的慢跑者，以類似的作案方式將受害者推倒在地，掐住脖子，強暴後並搶走手機。

全市的強暴案也出現顯著增長，根據市警3日公布的數據，10月全市共發生139起強暴案，相比去年同期的120起，同比上升15.8%