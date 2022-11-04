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10月犯罪數據 汽車盜竊、強暴激增

記者張晨／紐約報導
10月全市地鐵犯罪、強暴、盜車案件增加最明顯。(本報檔案照)
10月全市地鐵犯罪、強暴、盜車案件增加最明顯。(本報檔案照)

紐約市警3日公布10月犯罪數據，與去年同期相比，除謀殺和重罪攻擊外，七大主要犯罪類別的犯罪率都上升5.9%；其中汽車盜竊與強暴案增長最為突出。

市警將謀殺、強暴、搶劫、重罪襲擊、入室盜竊、重竊和盜竊汽車為七種主要罪案，其中五類有增加，盜車案居首，共發生1244起，同比上升19.3%；緊隨其後的為強暴案，共139起案件，增15.8%。

地鐵犯罪也成為10月最令人擔憂的數據之一，上升28%，涉及210名受害者；去年同期受害者為164人。

而今年截至目前，地鐵系統犯罪率共增41%，州、市府為此實施了新的「警察、攝像頭及保護」(Cops, Cameras and Care)計畫——派駐更多警力，增設攝像頭，但收效甚微。

仇恨犯罪而言，與去年同期相比，今年10月仇恨犯罪上升7%，但涉及亞裔受害者的仇恨犯罪減少，針對西語裔、猶太人增多。

儘管整體犯罪率上升，但謀殺和重罪攻擊下降，10月全市共29人被謀殺，比去年同期下降32.6%；重罪攻擊案共報告2088起，去年同期為2227起，同比下降6.2%。

截至目前，市警已繳獲6100把非法槍枝，當局稱相比去年已減少208名涉槍受害者；截至10月的涉槍被捕人數上升4.3%。警方表示，這一數字為27年來最高。

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)強調，警察辛勤執法的同時更需要法院和檢察官的從旁協助，讓「職業犯和慣犯為他們的罪行負全責」。

仇恨犯罪 地鐵 警察

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