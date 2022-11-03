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佛州帕克蘭高中槍案17死 被告判終身監禁 被害家屬不滿

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

記者胡聲橋／紐約報導
受害的華人家庭住戶日前集體抗議。(本報檔案照)
受害的華人家庭住戶日前集體抗議。(本報檔案照)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)2日起訴吳錫輝(Xi Hui Wu音譯，下同)及其前妻楊曉蓉(Xiao Rong Yang)，以及他們的房地產公司，指控他們向至少20名中國移民家庭非法出售位於布碌崙(布魯克林)貝瑞吉，但法律上並不存在的公寓單元。他們通過首付和貸款，向購房者收取超過500萬元，卻將這筆錢挪作他用，然後潛逃中國。

圖為本案位於布碌崙奧溫頓大道的公寓。(本報檔案照)
圖為本案位於布碌崙奧溫頓大道的公寓。(本報檔案照)

檢方表示，這起訴訟的目的是強制將所有非法獲得的資金全部歸還給受害者，並永久禁止吳錫輝、楊曉蓉和所有被告在紐約出售房地產。受害者代表律師古奇(Edward Cuccia)認為，這是關鍵一步。

法庭文件顯示，吳錫輝早年向Maxim信用集團貸款580萬元，購買奧溫頓大道(Ovington Avenue)345號空地，並建造一棟五層公寓，共有25個單位。但在沒有履行必要的程序，使之成為可以轉讓產權的公寓(Condo)的情況下，被告從2013年開始向社區移民家庭「出售」這些公寓。

共有至少20戶在付了首付，甚至是全款後，搬進公寓。這些購房者信任吳錫輝，因為他是社區富有的房地產開發商。他們付款時，簽署的只是中文的單頁協議，而不是正式合同，而且大多數人按被告要求，付了現金。購房者滿心以為自己成了屋主，但被告實際上從未將任何一處公寓單元的產權過戶給購房者。

被告至少騙取20個家庭的畢生積蓄，購房者支付首付，還每月繳住房抵押貸款，總額超過500萬元。被告將這些錢用於個人開支。檢方的調查顯示，吳的前妻楊曉蓉密切參與執行吳的計畫，他們的欺騙行為持續至今，違反多項法律。

被告攜款逃回中國並停止償付銀行貸款，債權方因收不到錢，於今年7月經法官同意後要求收回公寓拍賣，才揭開這個騙局。眼看要被逐出，面臨房財兩空的局面，受害者聘請律師維護自己的權益，並尋求民選官員的幫助。

經州參議員郭納德(Andrew Gounardes)和市議員紀思庭(Justin Brannan)多方協調，受害者暫時可以不搬出公寓樓，免於流落街頭的命運。

現在，被告終於被起訴。受害者代表律師古奇認為，這是受害者在討回公道，獲取賠償道路上極為關鍵的一步，因為州檢察長也站在他們這邊，為他們伸張正義，使他們在尋求賠償上處於更有利的位置。

但之後，古奇認為此案非常複雜和棘手，索賠會是一個長期的過程，而且存在多種可能性。首先，被告的房產公司已進入破產程序，受害者肯定能從中獲得一些賠償。如果這棟公樓讓非營利機構接手，受害者獲得產權的機會就會增加。另一方面，在議員們的呼籲下，受害者還有可能從政府獲得一些資助。而且，被告在紐約有多處房產，古奇認為有可能從這些房產的收益中拿出一部分賠償受害者。

貸款 移民家庭 房地產

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