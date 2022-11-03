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照顧移民語言需求 紐約市議會7項法案公聽

記者和釗宇／紐約報導
市議會2日就一系列移民語言服務法案舉行公聽。(記者和釗宇／攝影)
市議會2日就一系列移民語言服務法案舉行公聽。(記者和釗宇／攝影)

為照顧英語水平不佳的移民小商業者，市議會推出一系列語言服務提案，要求市長移民事務辦公室(MOIA)設立翻譯辦公室、市小商業服務局(SBS)增加多語言服務；市議會政府運作委員會、小商業委員會和移民委員會等2日就多項相關法案舉行公聽，市府對提案表示支持，但如何執行有待考量。

紐約市2017年啟動第30號地方法律，要求市府各部門對包括中文在內的十種移民語言提供翻譯服務，並定期評估落實情況；數據顯示，移民為紐約市貢獻了25%的GDP，占全市勞動力31%，全市近半企業都是移民創立，一些社區中移民業者創造的就業占社區總人口超過四成；然而，仍有大量移民英語水平不佳，移民小商業者遇監管時有語言障礙，或接到罰單後看不懂內容。

市議會此前共推出七項改進語言服務的提案；其中，市議員哈尼夫(Shahana Hanif)的570號提案要求市長移民服務辦公室設立專門的翻譯辦公室，招聘精通移民語言的人員為各部門提供翻譯服務；市議員元在熙(Julie Won)的137號和第700號提案要求市府各部門提供聯邦和州府相關文件等翻譯，並計畫用移民語言於緊急情況推送通知。

市議員黃敏儀提出的第697號提案要求市府確定其他需要提供服務的語言，擴大語言服務；第699號提案要求小商業服務局與其他部門合作，增加雙語監管員的數量，並和市行政審理和聽證辦公室(OATH)合作提供案件裁決的翻譯。

市議員高步邇(Gale Brewer)的382號提案要求市消費者和工人保護局(DCWP)和市衛生局(DOHMH)，在執照申請表上允許業者填寫希望使用的語言，並在開出罰單時使用業者的語言；市議員曼寧(Julie Menin)的685號提案則擬要求小商業服務局成立小商業數位化辦公室，幫助小商家落實線上行銷、技術支持等。

市長移民事務辦公室主任卡斯楚(Manuel Castro)對相關提案目標表示支持，他表示，目前該辦公室已設立專門的語言服務團隊，但若要為所有市府部門提供語言服務，則需投入大量資源；有關用移民語言提供緊急情況推送通知，他表示，無線緊急情況示警系統由聯邦政府控制，市府無權干預。

市小商業局韓裔局長金德彥(Kevin Kim)則表示，目前該局已經為小商業者提供數位化課程，將繼續幫助小商家數位化轉型；不過，有關為其他部門提供雙語監管員的內容，小商業局目前無權干預，而且也缺乏預算和人手。

移民 紐約市 韓裔

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