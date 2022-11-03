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大紐約地區56團體 聯名反對堵車費計畫

記者和釗宇／紐約報導
紐約州和新澤西州56個商業、社會團體和民代發表公開信，呼籲推遲落實堵車費計畫。(美聯社)
紐約州和新澤西州56個商業、社會團體和民代發表公開信，呼籲推遲落實堵車費計畫。(美聯社)

曼哈頓60街堵車費計畫(Congestion Pricing)的收費方案仍在討論之中，紐約州和新澤西州56個商業、社會團體和民代，日前聯合致信負責制定收費方案交通流動性審查委員會(Traffic Mobility Review Board) ，呼籲推遲實施計畫，等到經濟從疫情導致的危機中恢復再重啟。

56個團體和個人中包括新州民主黨國會議員高特海默(Josh Gottheimer)和紐約州共和黨國會議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)，以及大紐約地區多個商業團體；公開信表示，「鑑於新冠疫情，我們敦促推遲堵車費計畫，等到地區經濟完全恢復再啟動；該計畫可能對已經遭受疫情衝擊的居民、勞工、小商業者帶來負面影響，也會給外區增添壅堵和汙染。」

「除了影響有車族和交通行業，堵車費還將增加區域內企業的用人、貨物和服務成本」公開信表示，「目前通貨膨脹率已近9%，不少行業的通膨率更高，生活必需品價格飛漲已經令人擔憂，堵車費將給區域內大量行業增加新的財務負擔。」

公開信還表示，應等到紐約市地鐵犯罪問題解決、公共安全改善之後再實施，因為實現堵車費籌資目標的前提之一是公共運輸客流量增加；「地鐵客流量、餐廳訂位等數據，仍然比疫情前少近三分之一。」

曼哈頓商會執行長沃克(Jessica Walker)也是聯名信簽署人之一，她在今年8月就曾在堵車費公聽會表示，專家預計，經濟在2025年前無法完全恢復，徵收堵車費將拖慢復甦。

根據目前公布的多個收費方案，堵車費收費將在9元至23元之間，計畫以此每年籌資10億元用於大紐約地區公共交通修繕、減少壅堵、緩解空氣汙染；大都會運輸署(MTA)預計，堵車費計畫最早2023年底或2024年初實施。

堵車費 疫情 地鐵

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