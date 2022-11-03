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紐約客談／被漸漸遺忘的東百老匯

紐約客談

曼哈頓華埠東百老匯疫情後衰敗跡象日漸明顯，以東百老匯88號的新怡東樓舊址至鄰近街道均受影響；隨著該地標因疫情而熄燈、疫情經濟重創以及遊民、吸毒所等計畫的推進，社區不斷嘗試發聲挽救，但情況仍未見好轉。

曾為義大利、猶太社區的東百老匯，自1960年代波多黎各人開始流入定居，1965年後華人從香港及廣東來到曼哈頓下城；而華埠的雛形原本未包括東百老匯，只以勿街為中心拓至包厘街與堅尼街為止。

1970至1990年，大量福州移民湧入社區，逐漸在東百老匯發展成紐約著名的福建移民聚居地，後冠以「福州街」之稱，若讓如今生活在紐約的老福州回顧往日東百老匯的繁榮，相信無一人不搖頭嘆息。

拋開疫情、政府決策而產生的社會因素，貴族化是影響華埠主要原因，隨著鄰近兩橋社區高檔住宅的拔地而起，住在低矮老舊建築裡的移民，被附近隨之飆升的一切費用吞噬。

老移民早已使用積攢的財力搬往皇后區、布碌崙(布魯克林)甚至長島；人口流失、店鋪空置讓政府見縫插針的視這裡為「提供公共服務」的不二之選，治安惡化等接踵而至。

近百年來，這裡是許多紐約移民的第一站，大大小小的牌子提供法律、國際匯款、職介、廉價電話卡等服務；但中國長達三年且至今堅定對疫情防控態度，使移民群體出現斷層，也讓許多從前靠此處維生的人不得不另謀他路。

東百老匯的衰落非一日之功，而是許多社會因素的累積，也更反映傳統華社正面臨的挑戰。

（紐約客談，每周二至周六見報）

百老匯 移民 疫情

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