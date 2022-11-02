台美文藝協會「多元藝術」聯展

展覽開幕式，左起：Felipe Galindo、黃致彰、潘宣羽、李美華、郭明哲、廖佩珳、博物館館長 Deborah Silverfine、崔恩榮、夏小筑。(主辦單位提供)

台美文藝協會(Taiwanese American Arts Council)與沃克奧斯博物館 (Voelker Orth Museum)合作舉辦「行走在宇宙中：藝術家詮釋都會崇敬」(Walking in the Cosmos: Artists Interpreting Urban Reverence)展覽，在皇后區法拉盛 的沃克奧斯博物館向公眾開放，18位跨族群藝術家以不同形式的創作展出。

台美藝術家郭明哲取社區房屋地形印製醋酸膠片垂掛，造成交錯的超越地平綫的鳥瞰視覺景觀；韓國藝術家Eun Young Choi(崔恩榮)以貼紙刻畫自然植物裝飾在博物館的圖書室玻璃上；台美藝術家蕭喆旻的五件畫作幽默表達世紀大浩劫的孤寂經驗；匈牙利裔藝術家Steven Balogh 的蜂鳥玩芭蕾舞鞋畫作；Sarah Haviland是富爾布萊特學者曾到台灣進行創作研究，一直以鳥類概念創作各式雕塑，此次展出四件作品；另有五部錄像作品播放，包含潘宣羽的台灣布袋戲偶悠遊紐約短片等。

此展Urban Reverence是Urban Tribes的第二部分，不僅涉及特定的信仰或儀式，還延伸到人類與自然或環境之間的關係。Urban Reverence則以土地和環境為主題，在生物、精神和文化上具有普遍的共鳴和影響。策展人Luchia Lee表示「更廣泛地說，地球的健康和人類的生存需要各種生物間共存和維持平衡，以及社會人際關係的改善。這個展覽對這種情況的緊迫性提出多種藝術回應。」

1899年，德國移民康拉德·沃克(Conrad Voelkner)在皇后區Murray Hill買下的房子。 多年後成為沃克奧斯博物館(鳥類保護區和維多利亞花園)，2007年成為紐約市地標，2020年列入國家歷史遺址名錄，該花園並獲長島苗圃和園藝師協會2005年金獎。

地址：法拉盛38大道149-19號。即日起至12月18日展出，周四及周日的上午10時到下午5時開放，或事先預約。