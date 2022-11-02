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法拉盛商改區「感恩活動」 上傳照片抽獎

記者牟蘭／紐約報導
余鈿崧表示，法拉盛商改區1日開啟「感恩的季節」照片募集活動。(記者牟蘭／攝影)
余鈿崧表示，法拉盛商改區1日開啟「感恩的季節」照片募集活動。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛商業改進區(BID)1日開啟「感恩的季節」(A Season of Gratitude)照片募集活動，參與者上傳法拉盛市中心的餐廳或商店等照片至Instagram後，標註相關信息，即可自動進入抽獎，幸運者有機會獲得拍立得、星巴克禮卡或奶茶代金券等。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，疫情重創社區，本次活動旨在讓民眾回憶感恩時刻，參與者可選擇市中心的商家，建議以相關產品為主拍攝照片，在1日到18日期間上傳至Instagram，標註#thankyouflushing並@flushingbid，可自動參與抽獎。

余鈿崧說，參與者可選擇法拉盛不同的商家，除特色餐廳外，年輕人偏愛的奶茶或潮店，年長者青睞的中藥店與美容店等場所，都可作為主題，不限地點，希望各年齡層的民眾踴躍參加，讓更多人了解社區特色。

余鈿崧表示，調查顯示當地70%的商家沒有網站，很多業者不知如何運用社群媒體推廣客源，此次活動也將幫助商家通過Instagram提高知名度。

余鈿崧說，活動採抽獎的方式選出得獎者，有三名幸運者可獲得Fujifilm迷你11的拍立得，三名可獲20元的珍珠奶茶代金券，五名可獲25元的星巴克禮卡，優勝名單將於28日選出，主辦方屆時會聯繫獲獎者，更多詳情可至https://www.instagram.com/p/CkbALEHuElA/查詢。

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