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梅西感恩節大遊行 全面回歸

記者顏嘉瑩／紐約報導
「梅西感恩節大遊行」全面回歸，圖為往年經典氣球。(歐新社)
「梅西感恩節大遊行」全面回歸，圖為往年經典氣球。(歐新社)

萬聖節剛過，馬上迎接的就是感恩節的到來，每年在紐約市曼哈頓中城舉辦的「梅西感恩節大遊行」(Macy's Thanksgiving Day Parade)，主辦方1日宣布，將於24日(周四)感恩節當天登場；其中首次亮相的「妙妙犬布麗」(Bluey)巨型氣球，以及百老匯音樂劇「妙女郎」(Funny Girl)卡司將成為遊行亮點，為感恩節重頭戲帶來高潮。

今年遊行將新增妙妙犬布麗、小小兵等氣球。圖為宣傳海報。(取自官網)
今年遊行將新增妙妙犬布麗、小小兵等氣球。圖為宣傳海報。(取自官網)

在今年邁入第96周年、每年吸引350萬人到場參加、5000萬人在家觀看的感恩節大遊行，將有16個巨型氣球、28輛遊行花車、40個新奇及傳統的充氣玩偶、12個遊行樂隊、700名小丑、10個表演團體，以及為接下來聖誕節暖身的聖誕老人。

其中新亮相的巨型氣球，將包括神偷奶爸2(Despicable Me 2)裡面的小小兵(Minion)「史都華」(Stuart)、全新的綠色恐龍「迷惑龍」(Apatosaurus)、「妙妙犬布麗」以及遜咖日記(Diary of a Wimpy Kid)等；去年受到歡迎的巨型氣球，包括海綿寶寶、寶可夢的皮卡丘和伊布等也將回歸。

遊行主辦方宣布，今年將有16個巨型氣球登場，除新造型外，往年受歡迎的氣球也會加入...
遊行主辦方宣布，今年將有16個巨型氣球登場，除新造型外，往年受歡迎的氣球也會加入隊伍。(美聯社)

名人方面，動感天后寶拉•阿巴杜(Paula Abdul)將首次參加感恩節大遊行，另外歌手喬絲•史東(Joss Stone)和電影「歌喉讚：邦普在柏林」(Pitch Perfect: Bumper in Berlin)多名演員，包括亞當•迪凡(Adam DeVine)、莎拉•海蘭(Sarah Hyland)、弗盧拉•伯格 (Flula Borg)等，以及「今夜秀」主持人吉米•法隆(Jimmy Fallon)等，也將出現在遊行隊伍中，與觀眾同慶。

今年遊行將新增妙妙犬布麗、小小兵等氣球。圖為宣傳海報。(取自官網)
今年遊行將新增妙妙犬布麗、小小兵等氣球。圖為宣傳海報。(取自官網)

梅西感恩節大遊行執行總監考斯(Will Coss)表示，今年梅西遵循傳統，再度以年度重頭戲的大遊行開啟節日季的到來，在這個特別的時刻，以充滿歡樂和魔法的方式，讓民眾和親友、家人擁有共同的美好回憶。

梅西的感恩節大遊行在2020年受新冠疫情影響，將遊行參與人員縮減約88%，遊行的大氣球僅在先鋒廣場(Herald Square)街區展示，並取消前一晚的大氣球充氣活動，當天以車輛綁住並在小範圍遊行，民眾僅能夠過電視及網路轉播觀看；去年遊行的路線較前年長，不過與往年8000多人參與的數量相比，參與總人數僅約1600人。

遊行主辦方宣布，今年將有16個巨型氣球登場，除新造型外，往年受歡迎的氣球也會加入...
遊行主辦方宣布，今年將有16個巨型氣球登場，除新造型外，往年受歡迎的氣球也會加入隊伍。(美聯社)

今年該活動全面回歸，主辦方雖未公布總參與人數，但據了解，今年的遊行樂隊除紐約州本地樂隊外，還將有從南卡州、肯塔基州、印第安納州、加州、南達科他州、佛州、密蘇里州、德州和墨西哥等多地樂隊到場參與。

更多資訊可上https://www.macys.com/social/parade/查詢。

「梅西感恩節大遊行」全面回歸，圖為往年經典氣球。(歐新社)
「梅西感恩節大遊行」全面回歸，圖為往年經典氣球。(歐新社)

遊行 梅西 加州

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