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紐約洛克菲勒聖誕樹曝光 82呎挪威雲杉中選

記者顏嘉瑩／紐約報導
位於紐約州的挪威雲杉被選中成為今年洛克菲勒中心聖誕樹，樹高82呎，將於近日運至紐約市。(取自洛克菲勒中心推特)
位於紐約州的挪威雲杉被選中成為今年洛克菲勒中心聖誕樹，樹高82呎，將於近日運至紐約市。(取自洛克菲勒中心推特)

節日季來臨，紐約市洛克菲勒中心(Rockefeller Center)1日公布今年的聖誕樹，為來自紐約州82呎的挪威雲杉(Norway spruce)，預計將於近日抵達，並在11月30日(周三)舉行點燈儀式；在新冠疫情減緩及防疫規定解除下，預計該活動將無防疫限制。

洛克菲勒中心指，今年的聖誕樹來自昆斯伯里(Queensbury)鎮，樹高82呎、寬50呎，重達14噸，樹齡約85至90歲，由格倫斯福爾斯(Glens Falls)的利伯威茲(Lebowitz)家族捐贈。

30日點燈 將掛5萬顆燈泡 5哩燈飾

該樹預計於10日(周四)砍下後運至紐約、12日(周六)抵達，屆時將會被掛上超過5萬顆多彩的聖誕燈泡，還有五哩長的燈飾做為裝飾，頂部則放上900磅的斯華洛世奇水晶(Swarovski)星星，在11月30日舉行萬眾矚目的點燈儀式。

洛克菲勒中心聖誕樹點燈，為1931年延續至今的傳統，點燈儀式吸引數以百萬計的觀光客慕名前往；受到新冠疫情影響，前年不開放民眾到現場參與點燈，就算開放參觀也每組限時五分鐘；前年則是限制入場人數，可進入管制區內的民眾需事先上網預定入場券，未預定的其餘民眾只能在遠處欣賞。

今年在各項防疫規定解除的情況下，雖目前洛克菲勒中心未公布相關規定，但預計屆時點燈或參觀，將不會要求提供疫苗接種證明，或戴口罩等防疫限制。

知名地標 洛克菲勒溜冰場5日開放

另一個洛克菲勒中心冬季知名地標的溜冰場，預訂於5日(周六)開放；洛克菲勒中心的溜冰場正對著中心的金色普羅米修斯(Prometheus)雕像，還有享譽世界的聖誕樹，民眾可盡情在樹下溜冰，自1936年以來也成為紐約市的節日傳統活動，每年吸引全世界訪客。

在30日點燈儀式後，聖誕樹將從每日早6時至晚12時亮燈，聖誕節當天將24小時不熄燈，跨年夜則是從早6時至晚9時亮燈；更多洛克菲勒聖誕樹及點燈儀式詳情，可上https://bit.ly/3GQ3X42查詢。

防疫 疫情 紐約市

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