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「社區很重要」詹樂霞華社造勢

記者牟蘭／紐約報導
競選連任的紐約州檢察長詹樂霞1日在法拉盛舉辦造勢活動。(記者牟蘭／攝影)
競選連任的紐約州檢察長詹樂霞1日在法拉盛舉辦造勢活動。(記者牟蘭／攝影)

競選連任的紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)1日在法拉盛舉辦造勢活動，她的多位同儕稱讚其秉公執法，無論是前總統還是前州長，只要觸犯法律都會受到嚴肅調查；她在活動上譴責仇恨犯罪，承諾嚴懲針對新移民不諳英文的案件，指「(亞裔)社區很重要」(Local Matters)。

影音來源：記者牟蘭

詹樂霞在皇后區公共圖書館法拉盛分館前舉辦造勢活動，亞太公共事務聯盟會長王曉薇與州檢察長辦公室的亞裔社區聯絡陳峰主持，州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫與李羅莎(Nily Rozic)、市議員黃敏儀、法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得與民主黨65區黨代表于金山等站台支持。

劉醇逸表示，從市議員到市公益維護人，再到州檢察長，詹樂霞熟悉亞裔社區，了解新移民面臨的困境；他說，仇恨亞裔風氣在全國蔓延後，詹樂霞幾乎參加當地的每一場抗議活動，以行動傳遞「反對仇恨犯罪」的訊息。他也稱詹樂霞秉公執法，無論是前總統、前州長或國際大公司，只要觸犯法律，都會嚴肅調查。

黃敏儀表示，曾有皇后區的車行針對不諳英語的華裔顧客進行欺詐售車，詹樂霞辦公室介入，處罰相關商家10萬元，為受害者發聲；她鼓勵居民用選票發聲，讓更多人聽見亞裔的訴求。

詹樂霞表示，堅決反對仇恨亞裔犯罪，與社區同在，譴責分裂的聲音，「這些都不會被容忍」；在任期內，她重視鴉片類藥物濫用問題，要求參與製造與分銷的鴉片類藥品公司支付超過16億元，用於防止藥物濫用與教育社區。

對於新移民不諳英文，詹樂霞說，她關注多語言服務，嚴懲針對新移民不諳英文而牟取暴利的事件，以貝賽的一間車行為例，她批評這家公司不僅違法，還有失道德，呼籲受害者用法律途徑維權，「不會詢問受害者的移民身分」。

詹樂霞將於8日與共和黨候選人亨利(Michael Henry)角逐該職位，後者是一名主攻商業訴訟律師，錫耶納學院(Siena College)最新民調顯示，詹樂霞以51%的支持率領先亨利的40%支持率。

競選連任的紐約州檢察長詹樂霞1日在法拉盛舉辦造勢活動。(記者牟蘭／攝影)
競選連任的紐約州檢察長詹樂霞1日在法拉盛舉辦造勢活動。(記者牟蘭／攝影)
競選連任的紐約州檢察長詹樂霞1日在法拉盛舉辦造勢活動，當地的民代與社區代表出席支...
競選連任的紐約州檢察長詹樂霞1日在法拉盛舉辦造勢活動，當地的民代與社區代表出席支持。(記者牟蘭／攝影)

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