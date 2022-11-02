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州長選戰膠著 民調結果大不同

記者和釗宇╱紐約報導
州長選戰膠著，民調數字互有領先。(美聯社)
州長選戰膠著，民調數字互有領先。(美聯社)

距離普選日僅剩一周，最新公布的幾份民調結果各不相同，顯示選戰進入白熱化；兩份右翼機構進行的民調顯示，共和黨紐約州長候選人李修頓(Lee Zeldin)的支持率已經微弱反超現任州長霍楚(Kathy Hochul)，但根據艾默生學院(Emerson College)學院等機構的民調，霍楚的領先優勢較之前擴大。

根據特拉法加集團(Trafalgar Group)10月31日晚公布的民調，李修頓目前以48.4%的支持率領先霍楚的47.6%，有4%的選民表示尚未決定支持人選；該民調從10月27日至31日共訪問1198名潛在選民，民主黨占53.6%，共和黨占27.5%。

另一份由KAConsulting LLC公布的民調顯示，李修頓以46%對45%領先；其中，李修頓在無黨派選民中的支持率達61%，霍楚僅26%；同時，李修頓在長島和紐約上州的領先幅度分別達到4%和13%，但在紐約市依然落後，支持率為34%。

不過，以上兩份民調均出自右翼機構，特拉法加集團長期以來被認為偏向共和黨，KAConsulting LLC則是前總統川普高級顧問康威(Kellyanne Conway)成立；儘管如此，今年州長選舉無疑是近20年來最激烈的一次，此前多個民調顯示，霍楚的領先幅度已經從兩位數縮水至個位數；而且，特拉法加民調的準確性一直較高，曾成功預測去年新州州長選戰。

然而，根據愛默生學院、Pix11和The Hill的民調，霍楚以52%對44%領先李修頓，有3%的選民尚未決定；若將尚未決定者的支持傾向計算在內，霍楚的支持率將升至54%，李修頓則升至45%；相比之下，相同機構上周公布的民調顯示，霍楚僅以50%對44%領先。

當被問到上周的辯論如何影響選民觀點時，26%選民表示對霍楚的印象改善，35%表示印象惡化，39%表示沒有影響；相比之下，41%表示對李修頓印象改善，25%的人表示印象惡化，34%表示沒有影響。

民調 霍楚 共和黨

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