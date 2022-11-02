安全忠 千萬保釋申請被駁回

紐約僑領安全忠法院申請保釋被拒。(本報檔案照)

紐約僑領安全忠(Quanzhong An)因涉嫌非法充當外國政府代理人及洗錢遭逮捕和起訴。10月31日，紐約東區聯邦法院舉行保釋庭審。辯方律師提出700萬元的個人擔保和350萬元的財產和現金擔保，法官最終以有重大潛逃風險為由，拒絕保釋，將擇日為此再次開庭。

紐約山東同鄉會前會長安全忠與女兒安光陽(Guangyang An)，因涉嫌參與中國政府在美國的「獵狐行動 」(Operation Fox Hunt)，非法充當外國政府代理人，10月20日在紐約長島 家中被捕。檢方並指控兩人涉嫌洗錢，金額達百萬元。

10月31日，安全忠的辯護律師赫恩(Michael Horn)提出多項保釋條件，包括700萬元的個人擔保，350萬元的財產和現金擔保；同意對被告實施嚴格的審前監視，通過GPS監控實施居家監禁；被告和紐約家人交出所有旅行證件。律師強調，安全忠沒有犯罪紀錄，家人都在美國，他在社區享有很高的聲譽，因此應同意被告的保釋請求。

但檢方在庭審中表示，安全忠和中國有很強的商業聯繫，過去數年多次返回中國，有一年在中國逗留長達十個月。此外，安全忠還和中國政治高層有聯繫。因為安全忠被控罪名是非法充當外國政府代理人，檢方認為他有潛逃回中國的重大風險，主張應拒絕保釋。

在上午的庭審中，法官雷耶斯(Ramon E. Reyes, Jr.)聽取了控辯雙方的意見後，雖然表示很難決斷，但最後同意交保。檢方當庭提出上訴。下午開庭，由松本(Kiyo A. Matsumoto)擔任法官。松本聽取檢方新的呈堂證供後，認為檢方證據充分，被告確實存在嚴重的潛逃風險，基於被控罪行的嚴重性，以及被告與一個和美國沒有引渡條約的外國政府高級官員的聯繫，決定撤銷法官雷耶斯當天上午的判決，拒絕安全忠的保釋申請。

安全忠的女兒安光陽已於日前獲得保釋。安全忠保釋庭審期間，有數十名安全忠的親友到現場聆聽，展現對他的支持，但未接受訪問。