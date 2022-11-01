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紐約市警戰略反應小組進駐問題社區止罪 法拉盛109分局在列

記者張晨／紐約即時報導
市警受爭議戰略反應小組進駐「問題社區」止罪。(本報檔案照)
市警受爭議戰略反應小組進駐「問題社區」止罪。(本報檔案照)

在紐約市市警近日一份內部備忘錄顯示，將增派在2020年鎮壓「黑人的命也是命」運動中備受爭議的戰略反應小組(Strategic Response Group)進入全市「問題社區」打擊暴力犯罪；其中布朗士增援最多，皇后區法拉盛109分局及毗鄰曼哈頓華埠的西村六分局也分別位列其中。

該內部文件稱，雖然戰略反應小組因在2020年執法「黑人的命也是命」遊行時多次與人衝突而廣受批評質疑，但仍已部署部分小組成員到「有大量(重)罪發生的轄區分局」。

備忘錄還列出了20個需增援分局，以反映市警總局局長西爾維(Keechant Sewell)在今年2月宣布「強化部署戰略」(enhanced deployment strategy)措施——意旨將更多文職工作的警員派往街頭，幫助打擊重點地區犯罪和生活質量問題。

該計畫要求將658名非巡邏警員重新部署到外勤工作中，市警隨後在10月初宣布，將對警力進行重組，部署警員到其他一些轄區。

其中布朗士最多，八個轄區分局會在最新的警力調整中加強巡邏警力，備忘錄顯示，分別是第40、42、43、44、46、47、48和52分局。

其次是曼哈頓，共有六個分局，包括西村六分局、仇恨犯罪多發的中城14、18、19分局，以及上城25和28分局。

布碌崙(布魯克林)67、73和75分局，皇后區法拉盛109分局、艾姆赫斯特110分局和114分局也位列其中。

其中上述八個分局也在全市槍擊和搶劫前十名的名單之中。

市警數據顯示，截止10月末，全市的謀殺案比去年同期下降了近14%，槍擊案下降了14.4%。但與2021年同期相比，今年其他重罪案都大幅上升，其中搶劫案上升了32%以上，重竊案上升了38.5%，盜車案也攀升了34.4%。

黑人的命也是命 布朗士 法拉盛

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