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繁榮華埠總會宣布「新春文化節」

記者張晨／紐約報導
美國繁榮華埠總會將舉辦第25屆新春愛心炮竹大遊行文化節。(記者張晨╱攝影)
美國繁榮華埠總會將舉辦第25屆新春愛心炮竹大遊行文化節。(記者張晨╱攝影)

美國繁榮華埠總會近日宣布，將在明年1月、2月農曆兔年前後舉辦兩場大型活動慶祝春節，包括大年初一的「紐約新春炮竹文化節」、以及「新春愛心大遊行文化節」，歡迎民眾同歡。

影音來源：記者張晨

1月22日大年初一，炮竹文化節將和往年一樣從上午11時進行至下午3時，地點在華埠羅斯福公園，燃放炮竹煙花時間為中午12時，中華民族服飾展、醒獅舞台表演等文藝節目則從11時開始，現場還有各個機構攤位。

新春愛心大遊行文化節則會在2月12日登場，活動從中午12時從勿街交堅尼路開始遊行，還會在且林士果(Chatham Square)設攤位至下午4時。

行政總監田士銳表示，華人慶新春系列活動，參加人數越來越多，市府也對該活動大力支持；希望通過此類文化活動，能讓主流和華裔第二、三代更了解中華傳統文化，了解新春佳節，並藉此帶動華埠人流，振興疫後經濟。

當日協辦方美國福建同鄉會陳恆、市長高級亞裔顧問鄭棋蓉、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、州眾議員參選人李榮恩(Grace Lee)、市議員馬泰辦代表黃華清、華埠商改區行政總監陳作舟，中華總商會等均到場支持。

有意願參加相關活動的社區組織、公司商家、文藝團體等可致電田士銳(917)660-2402報名合作。

華埠 遊行 亞裔

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