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紐約萬聖節大遊行 各路鬼怪狂歡 2000警力維安

記者和釗宇╱紐約報導
全美規模最大的萬聖節活動，10月31日晚在紐約格林威治村登場。（記者和釗宇／攝影）
全美規模最大的萬聖節活動，10月31日晚在紐約格林威治村登場。（記者和釗宇／攝影）

全美規模最大的萬聖節狂歡慶祝、也是紐約市標誌性年度活動之一的格林威治村萬聖節大遊行，10月31日晚啟動；鑑於南韓梨泰院此前發生萬聖節遊行踩踏事故，紐約市警加強安保措施，但民眾熱情不減，每年吸引逾5萬人上演「群魔亂舞」，不少華裔民眾也與親友共享節日樂趣。

紐約市萬聖節大遊行被列為「死前一定要做的100件事之一」，今年已經是第49屆，今年的遊行從第六大道與堅尼路(Canal St.)交口開始，沿第六大道一路向北行進至15街，由女性組成的「皇后管樂隊」(Brass Queens)開道，數十輛花車與巨型人偶緊隨其後，遊行隊伍還有大量主辦方的殭屍、骷髏、女巫、機器人和各路鬼怪角色的道具。

（影音來源：記者和釗宇）

全美規模最大的萬聖節活動，10月31日晚在紐約格林威治村登場。（記者和釗宇／攝影...
全美規模最大的萬聖節活動，10月31日晚在紐約格林威治村登場。（記者和釗宇／攝影）
全美規模最大的萬聖節活動，10月31日晚在紐約格林威治村登場。（記者和釗宇／攝影...
全美規模最大的萬聖節活動，10月31日晚在紐約格林威治村登場。（記者和釗宇／攝影）
全美規模最大的萬聖節活動，10月31日晚在紐約格林威治村登場。（記者和釗宇／攝影...
全美規模最大的萬聖節活動，10月31日晚在紐約格林威治村登場。（記者和釗宇／攝影）
全美規模最大的萬聖節活動，10月31日晚在紐約格林威治村登場。（記者和釗宇／攝影...
全美規模最大的萬聖節活動，10月31日晚在紐約格林威治村登場。（記者和釗宇／攝影）
全美規模最大的萬聖節活動，10月31日晚在紐約格林威治村登場。（記者和釗宇／攝影...
全美規模最大的萬聖節活動，10月31日晚在紐約格林威治村登場。（記者和釗宇／攝影）

今年遊行的主題是「自由」，遊行總監弗萊明(Jeanne Fleming)表示，「人們需要感受快樂與自由，做你自己；縱觀歷史，當國家面臨困難的時候，人們都會踴躍參加遊行，因為這種延伸的自由會讓人忘記錯誤，享受當下的快樂。」

紐約市警加強了安保措施，共部署了超過2000名警員維持治安。（記者和釗宇／攝影）
紐約市警加強了安保措施，共部署了超過2000名警員維持治安。（記者和釗宇／攝影）

南韓梨泰院踩踏事故，造成重大傷亡，紐約市警加強安保，部署超過2000名警員維持治安，便衣警察也加入遊行隊伍，謹防各種事故和恐怖攻擊。

參與者精心打扮，亞裔自然不能缺席；來自台灣的孟俊一行四人都是第一次參加萬聖節遊行，裝扮成漫威動畫角色「黑亞當」的孟俊說，前兩年一直想來，但因擔心疫情沒有成行，「很熱鬧，大家都很用心變裝，未來有機會會再參加。」

來自台灣的孟俊(左二)一行四人是第一次參加萬聖節遊行。（記者和釗宇／攝影）
來自台灣的孟俊(左二)一行四人是第一次參加萬聖節遊行。（記者和釗宇／攝影）

熊小姐疫情前曾參加過萬聖節遊行，但並未裝扮，今年她和朋友李小姐一起扮做黑白無常加入遊行，「今年我們想扮中國的鬼，衣服是買的，還自製了黑白無常的頭飾。」

熊小姐(右)和李小姐一起扮成黑白無常加入遊行。(記者和釗宇／攝影)
熊小姐(右)和李小姐一起扮成黑白無常加入遊行。(記者和釗宇／攝影)
華裔醫學生劉小姐扮做護士出場。（記者和釗宇／攝影）
華裔醫學生劉小姐扮做護士出場。（記者和釗宇／攝影）
扮做電影「101忠狗」角色「庫伊拉」的梅小姐一行四人是第一次參加遊行。（記者和釗...
扮做電影「101忠狗」角色「庫伊拉」的梅小姐一行四人是第一次參加遊行。（記者和釗宇／攝影）

扮成電影「101忠狗」角色「庫伊拉」的梅小姐一行四人第一次參加遊行，她們都是普瑞特藝術學院(Pratt Institute)的學生，所有裝扮都是自製；她說，雖然擔心擁擠，「但看到警察的人群分流做得不錯，就比較安心。」

遊行 萬聖節 紐約市

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兒童沿街討糖 警民開心互動 紐約華社歡慶萬聖節

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