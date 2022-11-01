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兒童沿街討糖 警民開心互動 紐約華社歡慶萬聖節

記者和釗宇、鄭怡嫣、胡聲橋╱紐約報導
華埠商改區舉辦萬聖節社區活動，近百民眾攜各式裝扮的兒童參加。(記者和釗宇／攝影)
華埠商改區舉辦萬聖節社區活動，近百民眾攜各式裝扮的兒童參加。(記者和釗宇／攝影)

歡度萬聖節，曼哈頓華埠、法拉盛、布碌崙等多地華社，10月31日均舉辦社區活動，兒童們造型多樣，沿街討糖，許多民眾表示，疫期至今難得看到這麼多孩子同時上街的熱鬧景象。

華埠商改區在舉辦萬聖節社區活動，街頭有各種遊樂設施。(記者和釗宇／攝影)
華埠商改區在舉辦萬聖節社區活動，街頭有各種遊樂設施。(記者和釗宇／攝影)

交通局、華埠商改區 攜手封街

華埠商改區活動項目包括充氣城堡、面部手臂彩繪，還有海盜船等遊樂設施；商改區行政總監陳作舟表示，今年的活動得益於市交通局的開放街道(Open Street)項目，許多街區成臨時徒步區，且費用也由交通局承擔，「有機會讓小孩子開心娛樂，也是我們最希望的。」

華埠居民董小姐的兒子Chris和女兒Shirleen打扮成日本動漫「鬼滅之刃」角...
華埠居民董小姐的兒子Chris和女兒Shirleen打扮成日本動漫「鬼滅之刃」角色。（記者和釗宇／攝影）

居民董小姐帶著帶著兒子Chris和女兒Shirleen參加活動，兩名小朋友的打扮來自她喜愛的日本動漫「鬼滅之刃」，她希望以後能多舉辦這樣的社區活動。居民胡小姐也帶著兒子Ted參與，八年級的Ted打扮成熊，「因為我叫Ted，所以扮成泰迪熊。」

陳小姐不到三歲的兒子Miles則打扮成消防員的模樣。（記者和釗宇／攝影）
陳小姐不到三歲的兒子Miles則打扮成消防員的模樣。（記者和釗宇／攝影）

陳小姐不到三歲的兒子Miles則打扮成消防員，她表示，這是第一次在社區參加萬聖節活動，「小孩子有這樣的經歷挺好的，今年正好有消防員的衣服，明年他可能想扮成火車司機，因為對地鐵很感興趣。」

法拉盛109分局與華商會，派糖歡慶萬聖節。(記者鄭怡嫣╱攝影)
法拉盛109分局與華商會，派糖歡慶萬聖節。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛華商會、109分局 設糖果屋

市警109分局與法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)及分局社區委員會，連續14年舉辦「奇幻糖果屋」活動，為社區的小朋友們派發2萬多顆糖果，送上歡樂的節日祝福。

當日下午，數百名小朋友身著女巫、超級英雄、木乃伊等各路裝扮，來到109分局討糖(trick or treat)，這是活動兩年後再次由戶外回歸室內，讓孩子們近距離與警員互動，也有不少孩子身著紐約市警或SWAT特警隊制服，與分局局長霍爾(Louron E. Hall)等合照互動。

孩子們與109局長霍爾合影。(記者鄭怡嫣/攝影)
孩子們與109局長霍爾合影。(記者鄭怡嫣/攝影)

華商會首席顧問杜彼得介紹，14年前，受自身文化等影響，華人與新移民對警察有抵觸情緒，不願意報案，當初舉辦此活動，旨在讓更多民眾及孩子走向警局，了解警察，消除對執法人員的顧忌。華策會皇后區課後托兒中心主任李陳翠芳表示，她帶著法拉盛周邊兩所學校的孩子們，先後到友聯街的邦恩遊樂場(Bowne Playground)及警局討糖，遊樂場也是警員派發糖果，歡樂的同時也能保證安全，不會討到帶大麻的「毒糖果」。

市警62分局與民共度萬聖節。(記者胡聲橋/攝影)
市警62分局與民共度萬聖節。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙  62分局警民同樂

布碌崙(布魯克林)班森賀市警62分局的萬聖節活動，在分局門口為過往的孩子分發糖果，一起遊戲。市議員李凱健(Ari Kagan)也參加活動。

主要由62分社區委員會成員組成的志願者在分局門口設攤，為剛放學，興沖沖趕來的孩子派發糖果，也在孩子的手背貼萬聖節圖案、可幫圖案填色，製作手工藝，也有人彈吉他，為孩子們唱歌。平日嚴肅的警察局門口洋溢著歡聲笑語。

市警62分局與民共度萬聖節。(記者胡聲橋/攝影)
市警62分局與民共度萬聖節。(記者胡聲橋/攝影)

62分局社區委員會主席瓦倫丁(Sonia Valentin)說，疫情之前，他們每年都辦萬聖節活動，疫期暫停，這是疫情好轉後首次恢復。這是警察局與孩子、家長、社區接觸的好機會，提升互動關係。這次挑選多種兒童喜愛的活動，看到這麼多兒童來參加，她特別高興。周圍的居民也捐了糖果、食物、玩具等。布碌崙華人社區服務中心負責人羅添福說，萬聖節是孩子的節日，也是成年人的節日，大家都能找到樂趣。

萬聖節 警察 布碌崙

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