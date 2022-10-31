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不投票就別抱怨 布碌崙7大道掛橫幅

記者胡聲橋／紐約報導
社區人士凌飛等在7大道懸掛兩條呼籲選民投票的橫幅。(凌飛提供)
社區人士凌飛等在7大道懸掛兩條呼籲選民投票的橫幅。(凌飛提供)

11月8日普選將至，布碌崙(布魯克林)社區人士在7大道華社跨街懸掛橫幅，呼籲日落公園華社更多人出來投票

活動的組織者、社區人士凌飛介紹，橫幅長約30呎，寫著「你不投票，就別抱怨！11月8日，出來投票！」、「你不投票，任人宰割！華人發聲，出來投票！」以及「你不投票，任人宰割！想要安全，出來投票！」。

8月的初選，日落公園華人投票率低得出人意料。為提升社區投票意識和投票率，凌飛等人在微信群發起相關籌款，原希望籌到5000元，後來籌到1.2萬元。他們用這筆錢印製「你不投票，就別抱怨！」海報，以及大量傳單，在布碌崙、曼哈頓和皇后區分發。最後，用剩餘的錢製作四條大橫幅。

凌飛介紹，橫幅完成後，原想掛在八大道，但因沒有房東同意在自己的房產上釘釘子懸掛而碰壁。後來，活動的另一位發起人、紐約華人聯合會理事長黃啟旺在七大道及51街有房產，而凌飛在7大道及57街經營電腦維修店，並得到兩名房東同意，才使橫幅得以懸掛在七大道51街和57街上空。

黃啟旺說，這是日落公園華社首次有人當街懸掛號召華人投票的大橫幅，相信對來往街頭的華人會起到作用。他說，大家不管在11月的投票中投哪個黨，只要出來投票，提高日落公園華人的投票率，就是成功。

凌飛說，提高華人參政意識的路還很長，希望經過數年努力，華人投票率能有顯著改善。如果不投票，華裔政治力量就會被輕視。

社區人士凌飛等在7大道懸掛兩條呼籲選民投票的橫幅。(凌飛提供)
社區人士凌飛等在7大道懸掛兩條呼籲選民投票的橫幅。(凌飛提供)

投票 華人 日落公園

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