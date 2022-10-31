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今年改造1200個危險路口 交通局超額達標

記者和釗宇／紐約報導
亞當斯宣布，市府今年已改造超過1200個危險十字路口。(市長辦公室提供)
亞當斯宣布，市府今年已改造超過1200個危險十字路口。(市長辦公室提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)和市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)30日宣布，今年以來已改造超過1200個危險十字路口，超出了年初定下1000個的目標，包含在皇后區和布碌崙(布魯克林)華社部分路段，調整了紅綠燈，給行人更多過馬路時間，確保安全。

數據顯示，全市去年共有272人死於交通事故，今年截至9月30日，已有187人死於交通事故，其中88人是行人，超過3萬7000人受傷；市府年初定下目標，計畫年內完成1000處路口改造，任務已超額完成，市府將目標增加至1400個。

市府今年已經改造超過1200個危險十字路口，超出年初定下1000個的目標。(市交...
市府今年已經改造超過1200個危險十字路口，超出年初定下1000個的目標。(市交通局提供)

交通局根據各路口的不同情況進行改造，包括提高人行橫道高度、增加受保護人行道、增加四向車輛暫停警示，以及改變紅綠燈、讓行人得以優先過馬路等；亞當斯表示，50%的死亡交通事故和七成致傷車禍都發生在十字路口，「如果能將危險十字路口的交通事故清零，道路安全就能獲得極大改善。」

他說，「現在的街道形態已與以前不同，不再以車輛為中心，應更多考慮單車騎士、行人、長者和殘障人士；如何利用街道將決定紐約市的定義，交通安全就是公共安全。」

交通局表示，約有313個十字路口被重新設計；還有超過500個路口的紅綠燈得到改造，給行人留出更多的過馬路時間。此外，今年以來全市已經新增340處「四向車輛暫停警示」，創歷年紀錄；同時，在100個十字路口增加人行道空間並新增單車停靠樁，增高了100處人行橫道。

亞當斯 紐約市 車禍

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