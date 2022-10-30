提前投票首日 華人選民關心治安

位於華埠的提前投票站，較初選時有更多選民積極參與。（記者張心／攝影）

紐約州 普選提前投票 日於29日展開，紐約市曼哈頓華埠 選民比6月和8月的初選，表現得更為熱情，其中尤以年長者在首日積極參與投票，用選票為犯罪治安等華人關心議題發聲；投票站協調員也表示，參與投票民眾比預想更多。

華埠社區提前投票站之一、位於麥地臣街(Madison St.)50號的投票站協調員阿瑞斯(Stephanie Aarris)表示，自當日早上8時開放投票，到下午3時許，已經有超過200位選民前來投票；阿瑞斯表示，與6月初選時的提前投票首日，當時僅有30多票相比，「這絕對是一個忙碌的選舉日，來的人數比我們預想得要多很多。」

位於華埠的提前投票站，較初選時有更多選民積極參與。（記者張心／攝影）

而對於前來的選民族裔、年齡細分，阿瑞斯表示，亞裔大約占前來人數的50%，因為地處華埠，來投票的多是華裔，「他們不會講英文，我們現場協助的翻譯志工非常忙碌。所以大家不用擔心，在選舉站可以大膽向志工索要中文版本的選票。」

不過該投票站，提前投票參與的多是中年和老年人，年輕人寥寥無幾，「可能上了年紀的人更加關心社會議題，今年的州選事關紐約州未來的發展，大家都趕來發出自己的聲音。」

提前投票站提供中文翻譯現場服務和中文選票。（記者張心／攝影）

中文翻譯工作人員葉卡曼(Carman Yip，音譯)也表示贊同，她已從事選舉志願服務十多年，雖然疫情後，參與投票的選民比疫前少了不少，但華埠的提前投票站卻並不冷清；葉卡曼說，年長選民在一早就扶著助行器到場投票，雖然行動遲緩，但也非常積極地詢問選票注意事項，堅持完成投票流程。

住在華埠的李老先生就是其中一員，他說自己90年代從香港移民美國，從歷任前市長朱利安尼(Rudy Giuliani)、彭博(Michael Bloomberg)、白思豪(Bill de Blasio)，再到現任市長亞當斯(Eric Adams)等時代，眼看著紐約曾經一步步變好，「但不知為何，現在卻又逐漸退步，甚至很多方面還不如以前」

提前投票已於29日開始，將持續至11月6日。（記者張心／攝影）

李先生說，尤其是治安問題，我搬來紐約的時候也不安全，但是那時候多是幫派作亂，不似現在是這麼多遊民或是精神有問題的人犯案。」

他期望新當選的民選官員能夠關注社區的治安狀況、關注仇亞犯罪，不要使老人家只敢待在家裡，不敢出門。