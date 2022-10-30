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哈佛招生歧視案將開庭 皇后區華裔家長集會聲援

記者牟蘭／紐約報導
哈佛大學招生歧視案將於31日開庭，數十名皇后區家長29日在貝賽集會，聲援為亞裔高中生平權。(記者牟蘭／攝影)
哈佛大學招生歧視案將於31日開庭，數十名皇后區家長29日在貝賽集會，聲援為亞裔高中生平權。(記者牟蘭／攝影)

哈佛大學招生歧視案將於31日(周一)在位於華府的聯邦最高法院開庭，數十名皇后區家長29日在貝賽集會，支持「學生公平入學」(SFFA)為亞裔平權；紐約同源會會長、訴訟案原告之一的黃友興表示，身為家長，他希望亞裔學生都能得到公平對待，將與家長、學生一同到華府參加30日的抗議活動。

本次聲援活動由同源會、亞潮萌與紐約居民聯盟多個華裔教育團體組織，數十名華裔家長與學生到場支持；亞潮萌共同創辦人朱雅婷表示，所有高中生申請大學時，學校應基於學生的學業等各方表現評估，而非根據族裔錄取；她批評哈佛等高校多年的招生方式歧視亞裔，呼籲司法公正，讓每個學生在公平條件下追夢。

黃友興說，他的女兒今年即將從法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis High School)畢業，各項成績達到哈佛大學的申請要求，她也已著手申請；他指，抗議活動當天，他將與30多名皇后區家長到場參與聲援，要求各大高校公平對待亞裔學生，「這只是一個開始」。

此次訴訟案百名代表律師之一的思福瑞(Dennis Saffran)表示，數據顯示，一名亞裔高中生的成績要比非洲裔平均高450分，比西語裔平均高270分，比白人平均高140分，才有可能申請進入同一所大學，「這意味著，像哈佛一樣的常春藤學校，即使按族裔分配錄取，白人學生仍是主要錄取的群體。」

居民聯盟創辦人臧東慧表示，哈佛大學的招生網頁明確指明「不得因申請者族裔、年齡與宗教等歧視申請者」，但太多的數據證實，常春藤大學歧視亞裔學生，尤其是男性申請者；他指，所有的家長與學生已準備好此次的平權案開庭，呼籲更多亞裔發聲，讓這種歧視不再蔓延。

居民聯盟共同創辦人胡小媛與州眾議員共和黨候選人廖安怡(Sharon Liao)等出席致詞。

「學生公平入學」組織、亞裔教育聯盟(Asian American Coalition for Education)定於30日(周日)下午1時30分至4時，在美國最高法院(SCOTUS)前舉行示威活動，有意參加者請登錄https://asianamericanforeducation.org/en/home/。

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哈佛大學招生歧視案將於31日開庭，數十名皇后區家長29日在貝賽集會，聲援為亞裔高中生平權。(記者牟蘭／攝影)

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