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選票公投遭批政治遺害 組織籲反對

記者張心／紐約報導
批評者認為，選票背後四項公投提案是白思豪「政治遺害」。(居民聯盟提供)
批評者認為，選票背後四項公投提案是白思豪「政治遺害」。(居民聯盟提供)

紐約州普選提前投票自29日拉開帷幕，選民除了選出各級民選官員外，選票背後還包括「是否同意建立種族平等辦公室(Racial Equity Office)」等的四項公投提案，批評者認為此舉為前市長白思豪(Bill de Blasio)的「政治遺害」，將加劇紐約市的左傾主義，華人社團也呼籲選民投下反對票。

此次公投提案由前市長白思豪(Bill de Blasio)於去年成立的種族正義委員會(Racial Justice Commission)提出，旨在促進紐約市種族正義和平等。其中建立種族平等辦公室的提議，誕生於白思豪表態支持2020年「黑人的命也是命」(Black Lives Matters)運動後，由族裔公正委員會主席奧斯丁(Jennifer Jones Austin)設計，旨在培訓其他市府機構，幫助公務員提升對有色人種的服務。

關於這項由納稅人資助建立的種族平等辦公室將花費多少預算，目前市府尚無公開消息。比較清楚的是，若此次選舉投票通過，市長亞當斯(Eric Adams)將對該辦公室規模進行敲定，他目前拒絕透露具體建立計畫，但明確表態支持選票背後的公投提案。

該項公投案發現兩派聲音，支持者們認為，四項公投代表著美國歷史上首次，由選民直接決定政府如何處理其體系運作中的種族主義；若能夠通過，將創建影響全美制度性的種族平等法案。

不過反對者們則表示，就是因為紐約市多年來的相關進步政策，不斷刺激著犯罪率的上升、通貨膨脹的增加、經濟的衰退等全市性問題頻發，種族平等辦公室只會將這個左傾的「坑」愈挖愈深，最終把整個紐約市埋葬。

包括華人組織居民聯盟、紐約同源會(CACAGNY)、亞潮萌(Asian Wave Alliance)等華裔組織，日前分別發表聲明，呼籲選民在選票背面的四項公投問題，均勾選「不同意」，表示這種「擴張性」的法案只是在花費更多納稅人的錢，從而滿足左派虛榮心，卻犧牲紐約市民真正關心的議題，在所謂的種族平等下，進一步剝奪亞裔的地位。

公投 紐約市 白思豪

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