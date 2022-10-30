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選前最後一周 共和黨看好奪參眾院 是否彈劾拜登受關注

布碌崙華社投票踴躍 華人投票意向明確

記者顏潔恩／紐約報導
位於布碌崙日落公園的永援聖母聖殿，從提前投票日首日早上，就有超過百名選民到場投票。(記者顏潔恩／攝影)
位於布碌崙日落公園的永援聖母聖殿，從提前投票日首日早上，就有超過百名選民到場投票。(記者顏潔恩／攝影)

紐約州提前投票日開始，位於布碌崙(布魯克林)日落公園的永援聖母聖殿(Our Lady of Perpetual Help)是當地華社的投票站之一，據選舉站負責人、華裔翻譯員指出，29日當天超過百人到場投票，投票率比以往明顯高，且這次華人的投票意向也較明確。

位於59街552號的永援聖母聖殿，從早上開放投票後就陸續有選民到現場；投票站高級協調員麗昂(Linda S Lyons)表示，今天作為投票提前日的第一天，已有超過100人到場投票，是個相當不錯的開始，接下來還有一周多的時間，讓選民能前來投票。

她指出，此次投票時，選民並未像在6月、8月初選時出現混亂、問題頻發的情況；該投票站當日只有一名未登記黨籍而來投票的華人選民，「我們基本上是來者不拒，選民來我們就給他選票，但選票最後是否會被計入有效票就不得而知了。」

擔任該投票站華裔翻譯員、管理文員已有三年的陳安洛表示，受到華社組織積極宣傳的效果，在提前投票日就參與投票的華人明顯比往年多，且從前少見的青年及中年選民，數量也有增加。

不僅如此，他也感受到這批選民的政治覺醒；陳安洛說，以前有不少選民到了投票站，會問工作人員應該要投給誰，或者只一味地投給華裔、亞裔候選人；但以他的觀察，今年華人選民關注治安、教育問題，對目前的政治情況有一定了解，在投票時都已經有明確支持的候選人。

投票 華人 華裔

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