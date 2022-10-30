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時報廣場7號線 2男子遭捅傷

記者張晨／紐約報導
時報廣場7號線地鐵站台，29日凌晨發生有兩人鬥毆被刀捅傷。(記者張晨／攝影)
時報廣場7號線地鐵站台，29日凌晨發生有兩人鬥毆被刀捅傷。(記者張晨／攝影)

多華人搭乘的地鐵7號線，29日凌晨在曼哈頓中城時報廣場站發生一起鬥毆被刺案，兩名男子捲入打鬥後紛紛受傷；現場雖血流滿地但所幸受害者送醫後情況穩定，嫌犯現場被捕。

警方表示，案件發生在當日凌晨2時30分左右，在42街/百老匯地鐵站台上，家住皇后區的22歲男子克勞德(Jermaine Cloud)因持刀刺人被捕。

當局表示，警察到場後，疏散了聚集在站台的圍觀者後，發現兩名受傷的男子，其中一名身分不明的23歲受害者被刺傷軀幹和腿部。

調查人員從克勞德的口袋裡找到了一把刀，並將他拘留；據了解，克勞德此前沒有犯罪紀錄，遭捕後被控人身攻擊、非法持有武器和魯莽危害他人罪。

根據市警數據顯示，今年截至23日，發生在地鐵系統中的重罪案比去年同期增長了42%，州長與市長紛紛承諾將增派警察，並安裝更多的監控攝像頭，以在犯罪率飆升的情況下，緩解通勤客的恐懼。

約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)副教授賈卡隆(Joseph Giacalone)表示，紐約市的地鐵不會因為走進了更多的「藍制服」而變得安全，警察必須執法，但州長和市長加強地鐵治安計畫中，對「執法和起訴」卻隻字未提。

地鐵站 警察 紐約市

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