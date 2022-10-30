法拉盛華人藥房盜竊頻傳 有店家1個月被砸3次

一家緬街交櫻桃大道藥房與醫療器材店的店員指表示，該店兩個月前剛被砸，此次被歹徒砸破整個玻璃門，被拿走錢箱所有現金。(記者牟蘭／攝影)

皇后區法拉盛 近期發生多起針對藥房的模式竊案，嫌犯用錘子砸破玻璃門後入內偷藥，一起案件中約三秒破門，四分鐘偷走市值千元咳嗽藥水；29日凌晨法拉盛市中心又有至少兩家華人 藥店被砸，其中一家藥店一個月內被砸三次，疑為同一犯罪團夥，每次都要花費數千元修門，盼警方早日逮捕嫌犯，還商家安寧。

影音來源：記者牟蘭

根據紐約市警消息，29日凌晨5時許，法拉盛緬街交櫻桃大道(Cherry Ave.)一家藥房與醫療器材店發生竊案，兩名嫌犯用錘子砸破玻璃門，偷走收銀台所有現金，隨後乘車向富蘭克林大道(Franklin Ave.)方向逃跑。

警方指，十分鐘後，兩嫌用撬棍(crowbar)與小錘子擊打緬街交富蘭克林大道一家藥店玻璃門，持續六分鐘，砸破部分大門後，被保安發現，乘紅色轎車逃逸。

位於緬街交富蘭克林藥店的華人老闆表示，該店頻繁被砸，9月23日的一起竊案中，兩嫌砸破大門，偷走價值千元的咳嗽藥水與超市代金券，一周前同一夥人又持錘子企圖打破大門，被保安發現後逃走。

藥店老闆說，日前才剛花1000多元修好玻璃門，29日凌晨5時10分左右，監控錄像拍下與先前作案歹徒身形與穿著相似的兩嫌，再次持小錘子擊打玻璃門，損壞左側與右側兩邊大門，預計要花費超過2000多元整修，只好安裝鐵門自保，「同一夥人沒抓到，報警也沒辦法」。

另一家緬街交櫻桃大道藥房與醫療器材店的店員指，該店兩個月前剛被砸，此次被歹徒砸破整個玻璃門，直到他上班後，才發現收銀台的現金被偷，預計共損失2000元左右，「我們店不賣藥」。

此前多間受害華人藥店指，這些嫌犯只偷咳嗽藥水與鴉片類「奧施康定」(OxyContin)等止痛藥，其中一名受害業者說，由於連鎖藥店已不再售賣咳嗽藥水，「奧施康定」又保存在隱密處，這些竊賊才會屢屢瞄準較易下手的華人藥房行竊，讓店家不堪其擾，「通常都在周末作案」。

根據一起竊案中的監控視頻，兩名男嫌分別穿黑衣與黑褲和另一名穿黑白相間外套，均戴黑色面罩，先後持黃色的長棍，三秒內破壞玻璃門，進入店後整個盜竊過程只有四分鐘，警察 事後進店後，嫌犯早已乘車逃之夭夭。