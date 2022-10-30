我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選前最後一周 共和黨看好奪參眾院 是否彈劾拜登受關注

法拉盛華人藥房盜竊頻傳 有店家1個月被砸3次

記者牟蘭／紐約報導
一家緬街交櫻桃大道藥房與醫療器材店的店員指表示，該店兩個月前剛被砸，此次被歹徒砸破整個玻璃門，被拿走錢箱所有現金。(記者牟蘭／攝影)
一家緬街交櫻桃大道藥房與醫療器材店的店員指表示，該店兩個月前剛被砸，此次被歹徒砸破整個玻璃門，被拿走錢箱所有現金。(記者牟蘭／攝影)

皇后區法拉盛近期發生多起針對藥房的模式竊案，嫌犯用錘子砸破玻璃門後入內偷藥，一起案件中約三秒破門，四分鐘偷走市值千元咳嗽藥水；29日凌晨法拉盛市中心又有至少兩家華人藥店被砸，其中一家藥店一個月內被砸三次，疑為同一犯罪團夥，每次都要花費數千元修門，盼警方早日逮捕嫌犯，還商家安寧。

影音來源：記者牟蘭

根據紐約市警消息，29日凌晨5時許，法拉盛緬街交櫻桃大道(Cherry Ave.)一家藥房與醫療器材店發生竊案，兩名嫌犯用錘子砸破玻璃門，偷走收銀台所有現金，隨後乘車向富蘭克林大道(Franklin Ave.)方向逃跑。

警方指，十分鐘後，兩嫌用撬棍(crowbar)與小錘子擊打緬街交富蘭克林大道一家藥店玻璃門，持續六分鐘，砸破部分大門後，被保安發現，乘紅色轎車逃逸。

位於緬街交富蘭克林藥店的華人老闆表示，該店頻繁被砸，9月23日的一起竊案中，兩嫌砸破大門，偷走價值千元的咳嗽藥水與超市代金券，一周前同一夥人又持錘子企圖打破大門，被保安發現後逃走。

藥店老闆說，日前才剛花1000多元修好玻璃門，29日凌晨5時10分左右，監控錄像拍下與先前作案歹徒身形與穿著相似的兩嫌，再次持小錘子擊打玻璃門，損壞左側與右側兩邊大門，預計要花費超過2000多元整修，只好安裝鐵門自保，「同一夥人沒抓到，報警也沒辦法」。

另一家緬街交櫻桃大道藥房與醫療器材店的店員指，該店兩個月前剛被砸，此次被歹徒砸破整個玻璃門，直到他上班後，才發現收銀台的現金被偷，預計共損失2000元左右，「我們店不賣藥」。

此前多間受害華人藥店指，這些嫌犯只偷咳嗽藥水與鴉片類「奧施康定」(OxyContin)等止痛藥，其中一名受害業者說，由於連鎖藥店已不再售賣咳嗽藥水，「奧施康定」又保存在隱密處，這些竊賊才會屢屢瞄準較易下手的華人藥房行竊，讓店家不堪其擾，「通常都在周末作案」。

根據一起竊案中的監控視頻，兩名男嫌分別穿黑衣與黑褲和另一名穿黑白相間外套，均戴黑色面罩，先後持黃色的長棍，三秒內破壞玻璃門，進入店後整個盜竊過程只有四分鐘，警察事後進店後，嫌犯早已乘車逃之夭夭。

109分局的警員29日中午在兩家藥店的玻璃門外蒐集DNA等證據，至截稿前，尚未逮捕任何嫌犯，知情者請電(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

位於緬街交富蘭克林藥店的華人老闆指，自家店頻繁被砸，29日已是本月的第三次；圖為...
位於緬街交富蘭克林藥店的華人老闆指，自家店頻繁被砸，29日已是本月的第三次；圖為警察在現場調查。(記者牟蘭／攝影)
位於緬街交富蘭克林藥店的華人老闆指，自家店頻繁被砸，29日已是本月的第三次；圖為...
位於緬街交富蘭克林藥店的華人老闆指，自家店頻繁被砸，29日已是本月的第三次；圖為警察在現場調查。(記者牟蘭／攝影)
位於緬街交富蘭克林藥店的華人老闆指，自家店頻繁被砸，29日已是本月的第三次；圖為...
位於緬街交富蘭克林藥店的華人老闆指，自家店頻繁被砸，29日已是本月的第三次；圖為警察現場蒐集證據。(記者牟蘭／攝影)
一家位於緬街的藥店9月底與10月兩次被不法分子砸門，嫌犯三秒破門，四分鐘完成盜竊...
一家位於緬街的藥店9月底與10月兩次被不法分子砸門，嫌犯三秒破門，四分鐘完成盜竊。(記者牟蘭／翻攝)
位於緬街交富蘭克林藥店的華人老闆指，自家店頻繁被砸，29日已是本月的第三次；圖為...
位於緬街交富蘭克林藥店的華人老闆指，自家店頻繁被砸，29日已是本月的第三次；圖為警察現場蒐集證據。(記者牟蘭／攝影)
位於緬街交富蘭克林藥店的華人老闆指，自家店頻繁被砸，29日已是本月的第三次；圖為...
位於緬街交富蘭克林藥店的華人老闆指，自家店頻繁被砸，29日已是本月的第三次；圖為警察現場蒐集證據。(記者牟蘭／攝影)

華人 法拉盛 警察

上一則

提前投票首日 華人選民關心治安

下一則

珊迪風暴10周年 專家建議曼哈頓下城「填海造地」防洪

延伸閱讀

黃敏儀與1199工會 要求州府為廢除24小時工作制撥款

黃敏儀與1199工會 要求州府為廢除24小時工作制撥款
法拉盛銀行贊助皇后區區長科技 為創造皇后區繁榮科技經濟提供支援

法拉盛銀行贊助皇后區區長科技 為創造皇后區繁榮科技經濟提供支援
仁德醫生談長者秋冬健康　注意預防三大類疾病

仁德醫生談長者秋冬健康　注意預防三大類疾病
法拉盛脫貧 華人：須消除年齡歧視

法拉盛脫貧 華人：須消除年齡歧視
企圖當街性侵亞裔女 法拉盛男嫌被控多罪

企圖當街性侵亞裔女 法拉盛男嫌被控多罪

熱門新聞

三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

槍匪搬梯爬2樓洗劫逾30萬 紐約華裔母護3女飽受驚嚇

2022-10-28 22:32
案發現場已由警戒條封鎖，屍體被白布蓋住，血跡蔓延頭部一地。(記者鄭怡嫣/攝影)

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

2022-10-26 14:03
吳傑瑞(左)與母親和兄弟一起旅遊時的合影。（取自陳寶拉臉書）

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

2022-10-27 09:33
紐約一名精神異常男子持槍劫公車，行駛了超過30個街區，全車20多名乘客驚魂，最後司機趁機打開前後車門，疏散乘客，自己則跳窗逃生。(擷自NBC)

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

2022-10-27 13:42
三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

紐約驚魂… 3歹徒搬梯爬上樓 持槍洗劫華裔家庭

2022-10-29 02:31
Solmet集團CEO鄭森表示，這一顆超級能源晶體將會改變世界格局。

Solmet超級綠能技術 終結能源危機的新發明

2022-10-05 01:00

超人氣

更多 >
影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼

影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼
「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命
真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光
日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可

日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可
網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活