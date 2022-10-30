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珊迪風暴10周年 專家建議曼哈頓下城「填海造地」防洪

記者張晨、張心／紐約報導
城市經濟學家建議可填海造地，擴大曼哈頓下城面積，以抵擋自然災害。(截自PIX11新聞畫面)
城市經濟學家建議可填海造地，擴大曼哈頓下城面積，以抵擋自然災害。(截自PIX11新聞畫面)

超級風暴珊迪席捲紐約已過十年，即便災後重建工程持續，但給社區造成的生命財產損失卻無法彌補，國家颶風中心(National Hurricane Center)指出，未來60年類似災害將頻繁發生；有城市經濟學家研究建議，在曼哈頓下城附近水域填海造地、擴大1700英畝，將能有效抵抗洪水、風暴潮的影響。

擴地1760畝 創造新社區

羅格斯大學(Rutgers University)教授巴爾(Jason Barr)在其為「紐約時報」撰寫的「新曼哈塔」(New Mannahatta)項目的評論文章中表示，將通過在紐約港以南增加垃圾填埋場，連接總督島，將全島從下城開始擴大1760英畝；填海的土地將從曼哈頓大橋東側開始，向南延伸，靠近布碌崙(布魯克林)紅鉤區(Red Hook)，然後向北延伸到哈德遜河，經過砲台公園。

巴爾表示，他希望看到類似上西城的新社區出現；擴建的土地將使曼哈頓下城更靠近內陸，遠離不斷上升的海平面，沿岸也會以一系列緩衝區和濕地為主，地勢更高，有助於抵禦風暴潮。

「這一計畫綜合了現代技術和海岸保護法，使曼哈頓下城不再受風暴潮和洪水的影響。」他說，與此同時也能創造一個新社區，有更多的住房單元、工作機會，如果規畫得當，新土地可以在20年內開發完成。

市長籲聯邦 撥85億抗災

亞當斯在紀念超級風暴珊迪十周年的一份聲明表示，「十年前，地鐵被淹、下城陷入黑暗長達一周、造成了數十億元的財產損失、44人不幸遇難」，他呼籲聯邦政府撥款85億元，作為定期抗災資金。

早在2019年秋天，紐約市就已經聯合多個單位開始為期兩年的公共規畫過程—增加基建，保護布魯克林大橋至砲台公園一哩的路段能不受洪水的影響。

亞當斯市府正試圖獲得州和聯邦兩級的許可，推進項目，預計耗時15至20年，耗資50至70億元；而該計畫與巴爾的提案耗資相差無幾，但增加的土地卻要少得多。

此前市主計長蘭德(Brad Lander)也發布報告，表示聯邦當時撥了150億元的救災經費，至今仍有40億元可用，呼籲紐約市應吸取教訓，更新全市的長期災害應對機制，落實經費在防災建設上。

巴爾表示，市府的防洪計畫是否能有效抵禦風暴潮還有待觀察，但他的填海造地計畫不僅能保護整個下城區域，還能為城市加值—創造住房和新社區。

風暴 曼哈頓 洪水

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