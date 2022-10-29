治安扯民主黨後腿 霍楚民調小幅領先6%

紐約市的治安問題嚴重，根據最新民調分析，雖霍楚支持度略高於李修頓，但亞當斯在治安方面的從政成績，「可能為民主黨此次選舉扯後腿」。(歐新社)

研究機構Slingshot Strategies28日披露最新民調，現任州長霍楚 (Kathy Hochul)當前以48%比42%的支持率，小幅領先共和黨挑戰者李修頓(Lee Zeldin)6%；由於民眾對於現任市長亞當斯 (Eric Adams)在治安議題上的信任度低，該研究機構表示他的從政成績「可能為民主黨此次選舉扯後腿」。

Slingshot Strategies此番調研基於25日和26日，對全州1000名選民的信息問卷，顯示出兩位候選人在選民群體上存在明顯的性別、階級、年齡差異。

具體表現為，霍楚的女性支持者多，李修頓則較受男性歡迎；另外在支持者收入方面，霍楚更受低收入群體歡迎，李修頓則獲得富人群體支持。

而在18歲到24歲、25歲到34歲，這兩個低齡段的選民中，霍楚以49%和65%的支持率，超過李修頓的32%和20%；但在35歲以上的各年齡段選民中，二人支持度相差無幾。

民調進一步顯示，犯罪、通貨膨脹、槍枝暴力、稅收、工作和經濟等議題，位列「選民最關心話題」排名前五。

現任州長霍楚以48%比42%小幅領先共和黨挑戰者李修頓6%。(美聯社)

因為在公共安全領域的著重宣傳和政見，李修頓在治安方面的得分遠遠超過霍楚，後者則在墮胎問題上收穫更多支持。

Slingshot Strategies進一步分析原因表示，市長亞當斯在治安問題上獲得了超低的信任度，有約三分之一的選民「不相信他能管好治安」，認為他「能夠管好治安」的比率則為25%；該機構表示，亞當斯目前的從政成績，「可能為民主黨此次選舉扯後腿」。

Slingshot Strategies也對所有紐約州 民選官員進行了「民眾喜愛度排名」，最受歡迎的是國會參議員舒默(Chuck Schumer)，其次為李修頓，與州檢察長詹樂霞(Letitia James)排名前三。

霍楚和總統拜登的喜愛與討厭程度基本持平；亞當斯和前州長葛謨(Andrew Cuomo)則不太受選民喜愛，所收穫的討厭率遠遠超過支持率。

統計也顯示，對於即將到來的選舉，56%的選民「不抱希望」，他們認為「紐約州走在錯誤的道路上」；而選擇「紐約州走在正確道路上」的民眾僅有大約33%。