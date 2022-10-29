我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登11月訪埃及、赴亞洲出席東協峰會 賀錦麗接續出訪

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

治安扯民主黨後腿 霍楚民調小幅領先6%

記者張心／紐約報導
紐約市的治安問題嚴重，根據最新民調分析，雖霍楚支持度略高於李修頓，但亞當斯在治安方面的從政成績，「可能為民主黨此次選舉扯後腿」。(歐新社)
紐約市的治安問題嚴重，根據最新民調分析，雖霍楚支持度略高於李修頓，但亞當斯在治安方面的從政成績，「可能為民主黨此次選舉扯後腿」。(歐新社)

研究機構Slingshot Strategies28日披露最新民調，現任州長霍楚(Kathy Hochul)當前以48%比42%的支持率，小幅領先共和黨挑戰者李修頓(Lee Zeldin)6%；由於民眾對於現任市長亞當斯(Eric Adams)在治安議題上的信任度低，該研究機構表示他的從政成績「可能為民主黨此次選舉扯後腿」。

Slingshot Strategies此番調研基於25日和26日，對全州1000名選民的信息問卷，顯示出兩位候選人在選民群體上存在明顯的性別、階級、年齡差異。

具體表現為，霍楚的女性支持者多，李修頓則較受男性歡迎；另外在支持者收入方面，霍楚更受低收入群體歡迎，李修頓則獲得富人群體支持。

而在18歲到24歲、25歲到34歲，這兩個低齡段的選民中，霍楚以49%和65%的支持率，超過李修頓的32%和20%；但在35歲以上的各年齡段選民中，二人支持度相差無幾。

民調進一步顯示，犯罪、通貨膨脹、槍枝暴力、稅收、工作和經濟等議題，位列「選民最關心話題」排名前五。

現任州長霍楚以48%比42%小幅領先共和黨挑戰者李修頓6%。(美聯社)
現任州長霍楚以48%比42%小幅領先共和黨挑戰者李修頓6%。(美聯社)

因為在公共安全領域的著重宣傳和政見，李修頓在治安方面的得分遠遠超過霍楚，後者則在墮胎問題上收穫更多支持。

Slingshot Strategies進一步分析原因表示，市長亞當斯在治安問題上獲得了超低的信任度，有約三分之一的選民「不相信他能管好治安」，認為他「能夠管好治安」的比率則為25%；該機構表示，亞當斯目前的從政成績，「可能為民主黨此次選舉扯後腿」。

Slingshot Strategies也對所有紐約州民選官員進行了「民眾喜愛度排名」，最受歡迎的是國會參議員舒默(Chuck Schumer)，其次為李修頓，與州檢察長詹樂霞(Letitia James)排名前三。

霍楚和總統拜登的喜愛與討厭程度基本持平；亞當斯和前州長葛謨(Andrew Cuomo)則不太受選民喜愛，所收穫的討厭率遠遠超過支持率。

統計也顯示，對於即將到來的選舉，56%的選民「不抱希望」，他們認為「紐約州走在錯誤的道路上」；而選擇「紐約州走在正確道路上」的民眾僅有大約33%。

今年選舉的提前投票將從今日(29日)開始，持續至11月6日；選舉日則定於11月8日。具體投票站情況可參考：https://vote.nyc/。

紐約市長亞當斯在民眾治安信任度上成績為負數。（Slingshot Strateg...
紐約市長亞當斯在民眾治安信任度上成績為負數。（Slingshot Strategies提供）
霍楚和李修頓的支持群體上，存在明顯的性別、階級、年齡差異。（Slingshot ...
霍楚和李修頓的支持群體上，存在明顯的性別、階級、年齡差異。（Slingshot Strategies提供）
舒默成紐約州最受歡迎的政治人物。（Slingshot Strategies提供）
舒默成紐約州最受歡迎的政治人物。（Slingshot Strategies提供）
現任州長霍楚領先共和黨挑戰者李修頓6%。（Slingshot Strategie...
現任州長霍楚領先共和黨挑戰者李修頓6%。（Slingshot Strategies提供）

霍楚 亞當斯 紐約州

上一則

紐約8%廢水 測出小兒麻痺病毒

下一則

幫派街頭槍戰 藏男涉企圖謀殺被捕

延伸閱讀

民調：霍楚領先李修頓6% 亞當斯治安成績拖累民主黨

民調：霍楚領先李修頓6% 亞當斯治安成績拖累民主黨
157年來第一位 紐約市消防局女局長上任

157年來第一位 紐約市消防局女局長上任
防颶風肆虐 紐約兩橋社區5.2億元防洪 2026完工

防颶風肆虐 紐約兩橋社區5.2億元防洪 2026完工
紐約治安惡化 亞當斯怪罪司法過時引發反批

紐約治安惡化 亞當斯怪罪司法過時引發反批
地鐵罪案頻傳 亞當斯：紐約人別做低頭族 要警覺

地鐵罪案頻傳 亞當斯：紐約人別做低頭族 要警覺

熱門新聞

安全忠涉嫌參與獵狐行動，非法充當外國政府代理人被逮捕。(本報檔案照)

法拉盛華人僑領涉洗錢被捕 社區驚訝

2022-10-21 02:30
案發現場已由警戒條封鎖，屍體被白布蓋住，血跡蔓延頭部一地。(記者鄭怡嫣/攝影)

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

2022-10-26 14:03
吳傑瑞(左)與母親和兄弟一起旅遊時的合影。（取自陳寶拉臉書）

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

2022-10-27 09:33
紐約一名精神異常男子持槍劫公車，行駛了超過30個街區，全車20多名乘客驚魂，最後司機趁機打開前後車門，疏散乘客，自己則跳窗逃生。(擷自NBC)

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

2022-10-27 13:42
受傷的華男大腿被捅後跑到街上求救，並坐在地上休息，留下血跡。(記者顏潔恩／攝影)

紐約8大道華男在家遭捅上街求救 滿地血跡

2022-10-22 14:35
三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

2022-10-28 22:32

超人氣

更多 >
北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺
僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺
你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們

你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們
舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫
裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認