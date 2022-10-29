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鼠患猖獗 紐約市議會「滅鼠行動計畫」改善公衛

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市街頭堆放的垃圾，是老鼠的盛宴。(讀者提供)
紐約市街頭堆放的垃圾，是老鼠的盛宴。(讀者提供)

紐約市議會近日通過了一項名為「滅鼠行動計畫」(Rat Action Plan)；該計畫包括四項立法，要求市政府通過各種手段，加大滅鼠力度，緩解全市嚴重的鼠患。

今年到目前為止，紐約市已經收到了超過2萬1000起老鼠投訴，比幾年前急劇增加；市議長歐德思(Adrienne Adams)表示，新冠疫情以來，鼠患正成為一個愈來愈嚴重的公共衛生問題，為滅鼠立法將開始有效解決這一問題，並改善所有紐約人的生活質量。

「滅鼠行動計畫」的第一項立法要求市健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)發布一份關於滅鼠區滅鼠工作的年度報告，介紹滅鼠的具體措施和進展，將報告提交給市議長和市長，並在網上公開該報告。

第二項立法，要求在發放某些建築許可證之前，申請人必須證明已經聘請了有執照的滅鼠公司，對該處所進行有效的滅鼠處理。

第三項立法，要求鼠患重複發生的建築物的垃圾容器，必須由某種材料或按某種設計製成，以盡量減少鼠患的發生。

根據第四項立法，要求市健康與心理衛生局在整個城市指定滅鼠區，並通過規則確定建築物擺放和回收垃圾的時間。

另一方面，紐約市清潔部門正在改變撿拾垃圾的規則，將允許垃圾袋放置到路邊的時間從下午4時改到晚上8時，從而減少老鼠聚集，藉此減少鼠患。

市議員奧賽(Chi Ossé)說，老鼠是為數不多具有普遍共識的問題之一，「滅鼠行動計畫」是市政府帶頭對抗鼠患的一個重要步驟。這些法案不會是銀彈，但它們將是這場鬥爭的有力武器，使紐約市更有信心贏得這場鬥爭。

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